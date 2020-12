Cap de setmana amb vent, neu i l'ambient més hivernal de la setmana

Aquesta nit ha sigut clarament menys freda que l'anterior. El canvi de vent i l'augment dels núvols han disparat la temperatura entre 3 i 5 graus en molts indrets. Aquesta pujada de la temperatura és totalment enganyosa, perquè l'entrada d'una potent massa d'aire fred farà baixar el termòmetre en picat novament aquesta tarda i ja de cara a la nit. Aquest cap de setmana la temperatura tocarà fons: demà el termòmetre marcarà un o dos graus menys que en els moments de més fred d'aquesta setmana.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

El cap de setmana començarà també amb neu fins a cotes baixes del Pirineu. Nevades intermitents que aquest matí sobretot es concentraran al Pirineu occidental, i en canvi a la tarda aniran a més en punts del Ripollès. La cota de neu se situarà al voltant dels 700 metres, de manera que les emblanquinades poden arribar fins a les cotes més baixes. El Meteocat no té actiu cap avís per neu. l'Aemet, en canvi, sí que alerta de la possibilitat de gruixos de més de 10 cm per sobre dels 1.000 metres al Pirineu occidental.

Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

El cap de setmana estarà marcat per un cel enterbolit i mig ennuvolat en molts moments. En general diumenge hi haurà més núvols que dissabte. Demà al vespre tornarà a haver-hi emblanquinades fins a cotes baixes al Pirineu, però les precipitacions no s'entreveuen abundants ni de gaire estona. Diumenge nevarà amb més ganes, però en aquest cas les precipitacions afectaran sobretot al Vall d'Aran i el nord del Pallars.

El mestral pot convertir-se en una tònica també de la setmana que ve. Més nevades intermitents al Pirineu, fins i tot abundants en alguns moments. Fins dimecres la neu continuarà caient amb una cota que es mourà entre els 500 i els 1.000 metres, però no hi ha gaires opcions d'emblanquinades en indrets poc habituals. Dilluns en tot cas podria arribar a nevar en punts del Prepirineu en alguns moments.

Difícilment la sensació d'hivern ens abandonarà abans de l'altre cap de setmana. Tot i que les temperatures pugin i baixin a causa del vent, l'ambient d'hivern sembla que es mantindrà bona part de la setmana que ve.