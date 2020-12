Carrers animats en el primer cap de setmana de desembre

Si aquest matí ens fèiem ressò de la poca afluència de visitants al Pas de la Casa, aquesta tarda destaquem l'animat ambient que s'ha viscut a l'eix comercial d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Feia temps que l'aparcament comunal del Fener no es veia tan ple, i fins i tot s'hi veien més matrícules espanyoles del que venia sent habitual aquestes darreres setmanes. Tot i que aquest fenomen és difícil d'explicar, és possible que alguns andorrans que viuen a Catalunya hagin aprofitat el pont de la Puríssima per passar uns dies al Principat i per això han augmentat la presència de vehicles del país veí.



És el primer cap de setmana de desembre i les botigues de les dues parròquies ho han notat. Potser és que l'esperit de Nadal s'ha apoderat dels ciutadans o és que l'enfarinada del divendres ha escampat els ànims entre la població, però durant tot el dia hi ha hagut més gent passejant pels carrers i més gent comprant els que segurament seran els regals de les pròximes festes. Els comerços més visitats han estat els de roba, joguines i articles esportius; per contra les perfumeries, moltes d'elles encara tancades, tenien poca afluència.



El Pas de la Casa i Andorra la Vella: la cara i la creu de l'inici d'un desembre congelat. I és que demà diumenge s'espera un dia semblant, metodològicament parlant, tot i que els botiguers del Pas confien en el fet que , almenys, hi hagi més francesos.