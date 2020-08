Catalunya aguanta, Andorra respira

"Dependrà del que fem els propers deu dies que tornem a la situació de febrer i març. Jo prendré les decisions que calguin sense que em tremoli el pols. No em doblegarà cap pressió o lobby si els experts ens ho recomanen, per dures que siguin les mesures”. Aquesta era l’advertència feta pel president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, avui fa just 10 dies.



La contundència del missatge del dirigent català, que amenaçava amb un nou confinament domiciliari, davant els repunts incessants a l’Àrea Metropolitana i el Segrià, posava en estat d’alarma tot el sector turístic, i de retruc el polític, andorrà, depenent absolut del turisme que entra per la frontera del riu Runer.

Passat aquest termini, l'evolució de la pandèmia de covid-19 a Catalunya continua repuntant però a un ritme que sembla controlat. Molts ciutadans han marxat de vacances i s’han desplaçat pel territori, i el Govern català ha hagut de fer un seguiment exhaustiu en algunes àrees, però sense arribar a decretar les mesures del passat març. Actualment se segueix de prop l’evolució dels contagis als Vallès i a tota la zona limítrofa amb l’Aragó, que a dia d’avui és la comunitat que més preocupa a Moncloa.



Si bé és cert que es recomana els residents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de no desplaçar-se, és clar que el fet de no prohibir-ho fa que molta gent no compleixi les recomanacions. I mentre Catalunya aguanta l’envestida de la Covid-19, Andorra respira i mira de salvar l’agost amb l’arribada continua de vehicles per les dues fronteres, però sobretot per l’espanyola. L’UHA donava a conèixer ahir una ocupació d’aquest darrer cap de setmana per sobre de les previsions, que pràcticament arribava al 60%, això és el doble que a la capital catalana. Les xifres que dona a conèixer Estadística sobre l’arribada de vehicles a les dues fronteres també és esperançadora per alguns empresaris del país. De fet, al Pas de la Casa és fins i tot superior a les xifres que solen haver en aquesta època. Els carrers comercials del centre del país s’han omplert aquests dies de turistes, amb estampes que recorden temps passats.



Sembla que “l’esforç col·lectiu” al qual apel·lava Torra en el seu discurs ha fet efecte i que l’evolució crítica cap on anava Catalunya s’ha pogut mantenir i fns i tot rebaixar. De moment.