Catalunya anuncia un confinament municipal durant deu dies i queda sense efecte l'equiparació amb l'Alt Urgell

A partir del 7 de gener, tot just després de Reis, Catalunya torna al confinament municipal per reduir la mobilitat durant deu dies. Aquest cop, tots els dies de la setmana. La consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés, ha anunciat aquest dilluns que el preocupant avenç de la pandèmia i l'empitjorament de tots els indicadors epidemiològics han obligat al Procicat a acordar noves restriccions per redreçar la situació. A més, la comarca de l'Alt Urgell deixarà d'estar equiparada amb Andorra a partir d'aquesta mateixa data, 7 de gener, i almenys durant 10 dies, segons ha informat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, durant la roda de premsa posterior a la reunió del Procicat.

A més, tot el comerç que no sigui essencial haurà de tancar-se durant els caps de setmana. Les dades generals d'evolució de la Covid-19 no acompanyen el context de vacunació, que requereix que la propagació sigui el més baixa possible, segons les autoritats sanitàries.

Com cada dilluns, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, han comparegut per analitzar i actualitzar la situació epidemiològica i assistencial a Catalunya.

El Procicat s'ha reunit aquest dilluns per analitzar la situació, que ha empitjorat després de les festes de Nadal. De fet, la pandèmia no dona treva a Catalunya: el risc de rebrot, que mesura el potencial de creixement del coronavirus, ha experimentat un augment de 78 punts en una sola jornada i se situa en 500, i la velocitat de propagació (Rt) del covid-19 ja arriba a l'1,27, 16 dècimes més que ahir. A més, Salut ha registrat aquest dilluns 1.314 casos nous confirmats amb PCR o test d'antígens, 156 menys que aquest diumenge, i 32 defuncions més (-13). La pressió hospitalària continua disparant-se: hi ha 144 ingressats més, que sumen 2.084, dels quals 392 són a l'UCI, 7 més que ahir.