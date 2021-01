Catalunya confirma el primer cas de la variant britànica de la Covid-19

La variant britànica de la Covid-19 – fins a un 70% més contagiosa– ja és a Catalunya. La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha confirmat a RAC1 que s'ha detectat un primer contagi d'aquesta variant i que no es descarta que n'hi hagi més. De fet, els primers estudis apunten que aquesta mutació del SARS-CoV-2 es transmet molt més de pressa que la coneguda fins ara. El primer positiu d'aquesta nova variant que s'ha confirmat que finalment ha arribat a Catalunya és una persona provinent del Regne Unit resident a territori català, que està estable i no ha requerit hospitalització. La consellera s'ha negat a donar més detalls.

Ara es farà l'estudi de contactes d'aquest primer contagi per intentar fer un seguiment als possibles positius relacionats. Tot i així, Vergés ha insistit que "és probable que hi hagi més casos": "Era una qüestió de temps", ha dit. "No som una illa. Tard o d'hora la trobaríem", ha afirmat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha assegurat que es faran rastrejos per monitorar l'avenç d'aquesta variant analitzant les mostres. "Ens concentrarem en seqüenciar les parts del genoma on podem trobar les mutacions de forma àgil per saber si s'estendrà o no".

El primer cas d'aquesta mutació del coronavirus a Espanya es va fer públic el dia de Sant Esteve a Madrid. Argimon ha admès que encara hi ha incògnites entorn a aquesta variant identificada al Regne Unit, com ara si és més transmissible entre infants i joves menors d'edat. Amb tot, ha afirmat que "seria molt estrany” que pogués afectar la campanya de vacunació.

De fet, la consellera ha deixat clar que tot plegat "no varia els plans del departament" per frenar la pandèmia. En aquest sentit, ha ratificat la reobertura de les escoles dilluns tot i la situació preocupant, amb "un impacte assistencial claríssim". Vergés ha assegurat que mai ha tingut sobre la taula "cap informe" dels tècnics del departament que digués que tancar escoles fos una opció per gestionar la pandèmia. Els centres educatius, doncs, reobriran dilluns que ve, tal com estava previst.

No es descarta la pròrroga de les restriccions

Vergés ha admès també que sap que “anirien molt bé mesures encara molt més estrictes" que les que han entrat en vigor aquest dijous, però que "la salut no només és covid, és també emocional”. Tot i això, no descarta allargar les mesures actuals més dels deu dies previstos, endurir-les o, fins i tot, decretar el confinament total en cas que calgui. "Les restriccions hi són per complir-se per tal que no calgui allargar-les o endurir-les", ha afegit.

També Argimon ha admès que no es pot descartar la pròrroga de les restriccions a l'activitat comercial i el confinament municipal vigents des d'aquest dijous, inicialment previstes per a deu dies. Si s'aconsegueix frenar la corba, ha dit, encara hi haurà una incidència molt elevada i les unitats de crítics continuaran creixent i, en aquest sentit, ha insistit que les mesures no aturaran el creixement de l'epidèmia, però sí que han d'ajudar a alentir aquest avenç. "Són mesures de gran impacte en un termini molt curt de temps”, ha afirmat l'expert, que ha emmarcat aquest empitjorament en un context d'acceleració epidemiològica d'àmbit europeu.

"Encara queda molt partit” i “hem d'anar amb compte” perquè “això no s’ha acabat”, ha afegitla consellera, que creu que "la millor manera de preparar-nos és intentar no tenir activitat” a banda de l’escola i la feina. En definitiva, “fer una vida més avorrida però més d’acord amb la situació”.