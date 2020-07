Catalunya neguiteja Andorra

De ben poc serveix proclamar-se un país lliure de Covid-19, testar tota la població per saber el percentatge de persones que han generat anticossos o tenir lliure de casos la infraestructura sanitària, si la principal font d’ingressos del país dona signes alarmants de regressió. Les autoritats andorranes i part del sector vinculat al turisme miren de reüll i segueixen amb preocupació els casos de rebrots que surten cada dia a la llum al país veí.



Preocupa especialment Barcelona, on aquest dimecres s’han detectat 150 casos nous de contagis, per la quantitat de visitants que provenen de la capital catalana. La regidora de Salut de Barcelona, Gemma Tarafa, va afirmar ahir que en l’última setmana s’han detectat 150 positius mitjançant PCR, la prova estandarditzada per confirmar les infeccions actives de covid-19, i que això significa que se n’han diagnosticat aproximadament vint persones cada dia. La setmana del 22 al 28 de juny es van detectar 90 casos, uns 60 positius menys, i per això el creixement semblaria més gran del que realment és. “És cert que hi ha una oscil·lació setmanal que ha derivat en un augment, però això cal veure-ho en perspectiva”, ha assegurat la regidora, en referència a la sèrie històrica de diagnòstics fets públics per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).



Encara que la situació sanitaria andorrana estigui sota control, l’economia nacional no es pot permetre una nova aturada en l’arribada de turistes. A més, les mateixes notícies respecte a possibles rebrots ja frenen a alguns possible visitatnts a l’hora de decidir fer viatges.



També preocupa Lleida, que aquest dilluns ha aforntat el seu primer dia laborable des que el dissabte passat la Generalitat va decidir confinar tota la comarca del Segrià, que integra a una trentena d’ajuntaments, i que agrupa més de 200.000 habitants. Ningú pot entrar i sortir del perímetre que han aixecat els Mossos al voltant de la comarca, excepte la gent que treballarà. La Generalitat reconeix que s’està produint transmissió comunitària.