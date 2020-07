Catalunya suma 745 nous positius per covid-19, dels quals 209 a Barcelona i 151 al Segrià

Les xifres de contagis per coronavirus a Catalunya han tornat a augmentar. Si ahir el departament de Salut informava de 301 casos nous, avui la xifra torna a pujar i s'enfila fins als 745. En total, a Catalunya, des de l'inici de la pandèmia, 77.364 persones han patit el covid-19. Com ja passa en els últims dies, les àrees que més casos acumulen són el Segrià, Barcelona ciutat i l'àrea metropolitana sud, on hi ha l'Hospitalet de Llobregat.



Així, segons les dades de Salut, a Barcelona ciutat s'han detectat 209 casos nous (ahir van ser 46) i a la capital catalana la xifra de contagis des de l'inici de la pandèmia ascendeix als 21.238. A la regió sanitària de l'àrea metropolitana sud, on hi ha l'Hospitalet, els contagis registrats en el còmput global aquest dimarts són 129 (ahir tan sols van ser 29) i ara la xifra total és de 14.136 persones que han estat contagiades en algun moment per coronavirus.



Pel que fa al Segrià, aquest dimarts s'han notificat 151 casos nous i la xifra total escala fins als 3.447. En total, en l'última setmana (del 7 al 13 de juliol) s'han detectat 801 casos nous a la comarca lleidatana. D'aquests 151, 138 són casos corresponents als municipis confinats, si bé tan sols a la ciutat de Lleida s'han detectat 115 nous contagis. A tota la regió sanitària de Lleida s'han notificat 197 casos nous, 57 més que ahir.