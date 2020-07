Catalunya registra gairebé un miler de positius nous

Catalunya ha registrat aquest dimecres 938 casos nous (193 més que ahir) de coronavirus, cosa que demostra el que alerten els experts: que hi ha transmissió comunitària. D'aquests nous contagis, 246 s'han detectat a la ciutat de Barcelona i 246 més a l'àrea metropolitana sud. Entre les dues àrees, doncs, sumen 492 contagis nous. Des del començament de la pandèmia s'han registrat 78.302 positius per covid-19 a Catalunya, 21.484 a Barcelona ciutat i 14.382 a l'àrea metropolitana sud.



Salut ha donat aquest dimecres les dades desglossades també de l'Hospitalet: en total, a la ciutat hi ha hagut 3.597 contagis des del començament de la crisi sanitària.

Pel que fa al Segrià, segons les dades de Salut aquest dimecres hi ha hagut 138 contagis nous i la xifra total arriba a 3.585. Del total de la comarca, 119 casos nous corresponen als municipis confinats (acumulen 3.104 positius), mentre que 75 són només de la ciutat de Lleida (2.507 positius). A tota l'àrea sanitària de Lleida s'han notificat 199 casos nous i la xifra de contagiats des del principi de la pandèmia arriba a 5.283.