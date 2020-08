Catalunya tanca l'agost amb el pitjor índex de risc de rebrot de covid-19 del mes

L'objectiu de rebaixar la incidència del covid-19 per encarar el nou curs escolar i el retorn a la feina de molts catalans amb certa seguretat s'està presentant complicat. Segons les dades que aquest diumenge ha fet públiques el departament de Salut, a més d'un augment en el nombre d'infectats s'ha registrat un augment en el d'hospitalitzats i, a més, Catalunya ha batut el rècord del risc de rebrot de tot el mes d'agost. Actualment, aquest índex, que té en compte diferents variables per calcular les possibilitats que el virus es propagui, ha arribat a 200,87. Es considera que l'índex de rebrot potencial és alt quan sobrepassa la frontera dels 100 i molt alt quan supera els 200. L'últim valor tan elevat va ser la setmana abans del 23 de juliol, quan també va superar els 200. El departament publica aquest índex en intervals de set dies i no té en compte els últims tres dies, és a dir, el valor fet públic aquest diumenge és el registrat del 20 al 26 d'agost.

La mala notícia arriba en un cap de setmana marcat per la polèmica que han despertat diferents celebracions en les quals no es complien les normes de seguretat imposades pel Govern. Dissabte a la matinada la policia va clausurar una festa il·legal que s'estava celebrant en una nau industrial de la Zona Franca amb unes 160 persones. La matinada següent van haver d'intervenir per evitar una altra festa, aquest cop a Viladecans, amb més d'un centenar de participants. Cal recordar que a Catalunya estan prohibides les concentracions de més de 10 persones, amb l'excepció de l'àmbit laboral, el transport públic o les activitats de culte. Finalment, l'altra gran polèmica del cap de setmana ha arribat des de Vilafranca del Penedès, on, tot i haver-se cancel·lat la festa major, es va celebrar dissabte una cercavila amb desenes d'assistents en què tampoc no es respectaven les mesures de seguretat. Els Mossos van acabar denunciant els organitzadors, després que les imatges es fessin virals a la xarxa.

Tots aquests fets han portat el president de la Generalitat, Quim Torra, a demanar "màxima severitat" als Mossos d'Esquadra davant de "qualsevol incompliment de les normes de prevenció contra el covid-19". En una piulada, Torra ha dit: "Això no és una festa, és un acte d'insolidaritat que va contra els esforços de tots".

Això no és una festa, és un acte d’insolidaritat que va contra els esforços de tots. La Rt és d’1.1, però el Risc de Rebrot ha arribat a 200, és a dir, risc molt alt.He ordenat als Mossos màxima severitat davant de qualsevol incompliment de les normes de prevenció contra la COVID https://t.co/hblZTyEpO2 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 30, 2020

A més de l'índex del risc de rebrot, segons les dades d'aquest diumenge també ha crescut de manera important el nombre d'infectats durant les últimes 24 hores, amb 1.459 nous confirmats per PCR, cosa que eleva la xifra total fins als 107.670. El nombre de víctimes mortals puja fins a les 13.013 (nou més que dissabte, malgrat que no totes corresponen a les últimes 24 hores). També creix el nombre de persones hospitalitzades, que ara se situa en 665 (21 més que ahir), de les quals 136 són a l'UCI (7 més).

Primeres vacunacions al setembre

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, s'ha mostrat optimista amb els terminis d'una vacuna per al coronavirus dos dies després d'anunciar el primer assaig clínic en humans a Espanya. "Si hagués de fer un pronòstic avui, amb les dades de què disposo, diria que al desembre podríem començar a vacunar els col·lectius que més ho necessiten", ha avançat Illa en una entrevista a La Vanguardia recollida per l'ACN. "S'està fent tot el que es pot sense sacrificar seguretat mèdica per anar tan ràpid com sigui possible", ha reconegut el titular de Sanitat, que també s'ha mostrat confiat tot i els rebrots. "Res fa pensar que Espanya torni a una situació com la del març. La pujada de casos no amenaça el sistema sanitari; tot i així, cal controlar-la", ha assegurat Illa.