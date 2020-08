Catalunya tanca els prostíbuls

Catalunya ha obligat a tancar els prostíbuls per contenir els brots de coronavirus. El tancament es fa efectiu a partir d'una modificació en la resolució, ja aprovada, que obliga a tancar els locals d'oci nocturn. Tot i que la prohibició estava en marxa, els prostíbuls continuaven oberts ja que no s'havien citat de forma explícita. Ara, amb la modificació afegida, els prostíbuls han quedat dins de l'àmbit d'aplicació de la norma, emparada pel TSJC.

"No tenia sentit, era una incoherència tenir tancat l’oci nocturn i mantenir oberts altres locals que feien activitats d’aquest caire”, ha dit aquest divendres la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha informat tant els ajuntaments com Protecció Civil perquè ho controlessin.

Justament aquest divendres la ministra d’Igualtat, Irene Montero, ha instat les comunitats autònomes a tancar aquests locals específicament, tot i que la majoria estan registrats com a negocis hotelers i, per tant, ja es veuen afectats per les últimes mesures implantades pel govern espanyol i acordades amb les comunitats autònomes contra la propagació del virus.

Preocupada pels rebrots en prostíbuls en alguns punts de l'Estat, Montero va enviar dijous una carta als consellers d’Igualtat autonòmics per demanar que es prenguin mesures de la mateixa manera que s’ha fet en bars, restaurants i discoteques. A més del tancament, la ministra demana que es recuperin els recursos habitacionals i d’atenció sanitària per protegir les dones en situació de vulnerabilitat posats en marxa durant l’estat d’alarma i que s’ofereixin alternatives dignes a les treballadores sexuals.

"No hi ha treva per a l'explotació sexual i la indústria proxeneta", ha afirmat en una entrevista a RNE, en què ha qualificat la situació de "paradoxal" i ha assenyalat la doble situació de vulnerabilitat de les treballadores sexuals davant la pandèmia.