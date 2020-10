Catalunya ultima tancaments perimetrals

El govern de la Generalitat ultima possibles tancaments perimetrals del territori per intentar frenar l'escalada de transmissió del coronavirus. Segons han confirmat a l'ARA fonts de l'executiu, aquest mateix dijous es podrien anunciar noves mesures en aquesta línia, és a dir, confinaments perimetrals acompanyats d'altres mesures o excepcions que defineixin què passa, per exemple, amb les feines que s'han de seguir fent de manera presencial i puguin quedar alterades per la nova norma o les classes escolars.

Les mateixes fonts expliquen que el pla encara no està definit del tot i que es continua treballant en aquests anuncis. Així, falta per concretar l'abast d'aquest tancament, que podria subscriure's tant a comarques com a regions sanitàries o fins i tot municipis, i que no hauria de ser generalitzat i podria limitar-se a les zones amb més afectació per covid-19.



Aquest dimecres la reunió diària del Govern per analitzar la situació provocada pel coronavirus a Catalunya ha acabat sense cap anunci concret de noves restriccions. El Govern, però, ja avançava que la reunió havia durat més de quatre hores i fonts internes ja apuntaven que les mesures es donarien a conèixer dijous. A hores d'ara el departament de Salut manté que no vol "especular" abans de temps, però la hipòtesi d'un tancament perimetral s'ha imposat ja des de bon matí, després que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, hagi insistit en una entrevista a TV3 que l’actual decret d’estat d’alarma "no permet fer confinaments domiciliaris", ni tan sols de cap de setmana. En canvi, Illa ha recordat que l’estat d’alarma sí que dona l’opció de fer "confinaments perimetrals molt estrictes" que ajudin a reduir la mobilitat i, per tant, la transmissió descontrolada del virus.