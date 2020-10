El Cedre adapta habitacions compartides per ampliar l’espai Covid

Els responsables del Cedre han explicat aquest dimarts, en una roda de premsa celebrada al Govern, que l’origen del brot que els ha esclatat prové d’un professional extern al centre sociosanitari, que va anar a treballar sense símptomes, però al cap d’un dia li van notificar que un dels seus fills havia donat positiu per Covid-19. A la prova posterior que li van realitzar va saber que ell també havia contret la malaltia. Aleshores es va fer un cribratge a tot el centre i van sorgir 25 residents infectats i cinc professionals. De tots els casos, un positiu és una persona gran, que es troba greu per les conseqüències d’una altra malaltia, quatre persones tenen símptomes respiratoris lleus i la resta són asimptomàtics.



Aquesta emergència ha disparat els casos i ha pràcticament col·lapsat la capacitat de l’àrea Covid del centre, dedicada als ingressos per aquesta malaltia, que era de 22 llits. Per fer front a aquesta situació, els responsables han explicat que han hagut d’ampliar la capacitat. Han habilitat una nova sala i han adjuntat els pacients “compatibles”. En aquest cas, hi ha una parella a la mateixa habitació, i dos amics en una altra. Els responsables afegeixen que encara hi hauria la possibilitat de doblar alguna altra habitació, “sempre que hi hagués més casos i els pacients fossin compatibles”. En cas que no ho fossin, com va explicar el ministre de Salut aquest dilluns, es traslladarien a l’hospital. Finalment, aquesta setmana es tornarà a fer un cribratge a tot el personal.

Tot i així, des del SAAS apunten que els protocols del centre són els correctes i homologats i que, a més, una auditoria externa i una d'interna han assegurat que no hi ha circulació d'aire entre les plantes i que tampoc no hi ha hagut circulació del virus cap a un altre indret. En la mateixa línia, Benazet ha reiterat que els circuits han estat analitzats i valorats un altre cop, i ha afegit que encara que els professionals respectin les mesures de protecció, amb certs residents no es poden mantenir les distàncies i per tant, "el risc zero no existeix". De fet, ha comentat que no poden assegurar que no torni a passar.