El Centre Històric d'Andorra la Vella ja espera les mesures derivades de la llei òmnibus

L'associació de comerciants del Centre Històric d'Andorra la Vella espera que no s'allargui massa en el temps la implementació de les mesures derivades de la llei òmnibus en la qual està treballant el Govern. A través d'un comunicat, els comerciants reconeixen que les propostes i recomanacions que es van fer a l'executiu, conjuntament amb les principals associacions del país, són "dràstiques", però han de permetre "fer front al futur amb garanties".

Des del Centre Històric es recorda que "estem vivint una situació excepcional", ja que la pandèmia de la Covid-19 "ha trastocat el nostre dia a dia i ens obliga, d'una banda, a cenyir-nos a les disposicions de les autoritats competents" i, de l'altra, "a preparar-nos per un futur avui incert".

És per aquest motiu que l'associació ha decidit posar-se a disposició de la ciutadania per resoldre dubtes, buscar solucions i "fer arribar els neguits allà on poden ser escoltats".