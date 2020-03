El Centre Intermedi de Control atén els primers usuaris

El Centre Intermedi de Control (CIC) s’ha posat en marxa aquest dilluns amb l'objectiu d'atendre les persones amb símptomes, moderats o greus, suggestius d’infecció respiratòria compatibles amb un possible contagi de la Covid-19. Les consultes del CIC estan ubicades als espais de l’antic tanatori i s’hi accedeix exclusivament per la rampa del costat de la Clínica Verge de Meritxell. Cal concertar cita prèvia amb el metge, trucant al telèfon de consultes externes entre les 8 del mati i les 20 del vespre. En aquest sentit, a les 11.45 hores ha arribat el primer usuari a realitzar-se les proves.

Pel que fa a l’horari de visites del CIC, s'estén de dilluns a divendres de les 9 a les 13 hores i de les 15 a les 18 hores. D’altra banda, en aquesta mateixa zona s’està realitzant la recollida de mostres presencials sense baixar del vehicle; es duu a terme als pacients amb simptomatologia lleu programats pel ministeri de Salut i seguint el protocol establert. El personal d’infermeria d’Atenció Primària és qui contacta amb les persones que s’han de fer la prova i realitza la recollida de mostres. Per a les persones que no compleixen els requisits per desplaçar-se, l’equip d’ Atenció Primària es trasllada al domicili per recollir la mostra corresponent.