La Cerdanya es manté com la comarca de Catalunya amb un risc de rebrot més alt

La Cerdanya continua sent la comarca amb el risc de rebrot de la Covid-19 més elevat de tot Catalunya. Aquest cap de setmana s'ha enfilat fins al 1.952, quan el llindar del risc alt se situa en 100. Mentrestant, la velocitat de contagi (Rt), és a dir la que indica a quantes persones pot infectar un malalt de Covid-19 també ha seguit pujant, i si divendres estava en 2,08 ara es troba en 2,15 (l'ideal és que no superi l'1). Tot i aquestes dades negatives, a l'hospital de Cerdanya segueix sense augmentar-hi el nombre de pacients ingressats. Ara mateix, i segons dades del mateix centre, hi ha cinc hospitalitzats i un possible cas pendent de diagnosi.

Justament, aquest cap de setmana la responsable de models matemàtics del Centre de Medecina Comparativa i Bioimatge de la Universitat Politència de Catalunya (UPC), Clara Prats, ha destacat que aquestes xifres no són tan preocupants com podria semblar, tenint en compte que es donen en una comarca poc poblada. En declaracions a Rac1, ha assegurat que "amb una població petita no té tanta importància l'índex de rebrot. Si estiguéssim parlant del mateix índex a Barcelona, estaríem tots tancats a casa confinats", ha indicat la investigadora de la UPC.

L'altra comarca de l'Alt Pirineu i Aran que en les darreres hores ha experimentat un increment del risc de rebrot i de l'Rt és la Val d'Aran. Aquest territori ha passat d'un risc moderat el divendres (77,70) a un de força alt aquest dilluns (213,94). Pel que fa a l'Rt, aquesta ha pujat de 0,76 a 1,81. Ara mateix hi ha dues persones d'aquesta comarca hospitalitzades. A l'Alta Ribagorça, mentrestant, el risc de rebrot també ha pujat, de 183,20 el divendres a 225,53 el dilluns. La bona notícia és que l'Rt ha baixat d'1,57 a 1,55. Pel que fa a les hospitalitzacions, ara mateix hi ha una persona d'aquesta comarca ingressada.

On la situació continua millorant és a l'Alt Urgell, que ve d'unes xifres molt altes. Tot i que els índexs continuen sent elevats, la comarca encadena diversos dies de millora. Així, si divendres el risc de rebrot era de 211,81 aquest dilluns és de 166,88; mentre que l'Rt ha passat d'1,76 a 1,14. A la Seu d'Urgell, el risc també ha baixat, de 355 a 253 i l'Rt ha passat d'1,76 a 1,14. Al Sant Hospital segueix sense haver-hi cap ingressat per covid-19.

Finalment, als dos Pallars la situació es manté en risc moderat. Al Pallars Jussà l'índex ha pujat de 60,02 a 75,81 i l'Rt també s'ha incrementat, de 0,60 a 0,83. Al Pallars Sobirà, en canvi, el risc ha baixat de 87,54 el divendres a 55,12 aquest dilluns, i l'Rt ha passat de 0,64 a 0,40. A l'Hospital del Pallars s'hi mantenen dues persones ingressades, procedents del Pallars Jussà.

En conjunt, a l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot segueix pujant, i si divendres se situava en 316,44, aquest dilluns es troba a 523. Pel que fa a l'Rt, ha passat d'1,40 a 1,61. Des de divendres s'han notificat 54 nous positius, de manera que des que va començar la pandèmia el nombre d'acumulats es de 1.060.