Cervera deixa la direcció del Museu Thyssen

El fins ara director del Museu Carmen Thyssen Andorra, Guillermo Cervera, deixa d'exercir aquesta tasca per dedicar-se a ple temps a la col·lecció privada de la baronessa Thyssen, segons han informat des del centre a través d'un comunicat.

Aquesta renúncia, afegeixen, va lligada a l’entrada com a patró de la Fundació Museand, i assumeix el comissariat artístic de les dos exposicions projectades per al 2021 i el 2022. Cervera és el màxim responsable del discurs artístic entre la col·lecció i el museu.

Per donar resposta a aquesta canvi, el patronat de Museand ha aprovat la incorporació de Teresa Areny, com a cap de projectes del Museu Carmen Thyssen Andorra, tasca que combinarà amb la de cap de producció de la Fundació ONCA. Segons informen des del museu, la seva carrera professional de prop de 30 anys com a gestora cultural "és la que acredita el nou encàrrec de Museand posant l’accent en la coordinació del funcionament del museu, en reforçar els projectes iniciats des de l’inici amb la complicitat de l’equip del museu i en incentivar la creació de nous projectes culturals creant sinergies de col·laboració amb el teixit cultural del país".

Aquesta incorporació d'Areny va lligada a la creació d’un equip de fundacions liderat per Josep Farràs com a gerent de les tres fundacions participades pel ministeri de Cultura: Fundació ONCA, Fundació ENA i Museand.