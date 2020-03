Cessament de totes les activitats menys les més essencials

El Govern decreta el cessament a partir d’aquest dimecres de totes les activitats laborals que siguin considerades de risc i que, per tant, puguin suposar un ús excessiu dels recursos sanitaris. Així, no es podrà treballar en el sector de la construcció i les activitats relacionades; a bona part de les activitats industrials i artesanals, i en el marc d'alguns professionals liberals que es detallaran per decret, tal com ha explicat en una al·locució, a través de la televisió, el cap de Govern, Xavier Espot. Aquesta mesura, ha dit, no afecta els serveis relacionats amb les farmàcies, l'alimentació i les benzineres. Pel que fa a les administracions, es reduirà al mínim l'activitat. Espot ha reconegut que es tracta de mesures "dràstiques" i que òbviament tindran un "impacte molt notable" en la vida dels ciutadans però ha incidit en la necessitat que es prenguin per "no estressar" el sistema sanitari. I és que tal com ha reconegut, la limitació de l'activitat que ja es va decretar sembla "insuficient" per "contenir la pandèmia".

En aquest sentit, el cap de Govern ha posat en relleu que l'única fórmula per aturar l'augment dels casos és "reduir al mínim les interaccions físiques" i en aquest sentit ha recordat que al país s'està donant un increment diari del "200 per cent" ja que s'ha passat de cinc a catorze casos positius.

Espot ha reconegut que prendre mesures com aquestes és "dolorós" i més per a una economia com l'andorrana sense el "múscul financer" d'altres estats ni prestadors d'última instància al darrere com poden ser el Fons Monetari Internacional o el Banc Central Europeu. En aquest sentit, ha destacat que mentre altres països es poden centrar en combatre la crisi sanitària, Andorra ha de conjugar aquest objectiu amb "atendre" les conseqüències econòmiques. Ha assegurat que aquestes mesures es prenen amb la vista posada que la situació no vagi més enllà d'un mes.

Espot ha manifestat que s'està elaborant la llei òmnibus per contemplar moltes de les mesures destinades a pal·liar els efectes econòmics d'aquesta crisi i ha afegit que es treballa per regular els estats d'alarma i emergència. Cada dia, des del Govern es mantindrà una reunió amb la sindicatura i els grups parlamentaris per anar analitzant la situació i els canvis legislatius necessaris. Espot ha manifestat que és conscient que amb aquesta llei òmnibus no n'hi haurà prou per resoldre la situació i ha afegit que ja ha demanat als ministeris d'Ordenament Territorial i de Finances que aturin les obres noves i totes les partides que no siguin "essencials" de tal manera que es tinguin reserves pressupostàries.

Espot ha clos el seu discurs institucional apel·lant a la solidaritat dels ciutadans i ha refermant que el Govern treballara per "contenir la crisi".

Compareixença de Jover i Martínez Benazet

Precisament en la roda de premsa posterior a la compareixença del cap del Govern, el ministre portaveu, Eric Jover, acompanyat del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha detallat les mesures avançades per Xavier Espot. Ha qualificat el decret de “ molt ambiciós”, i ha reiterat que són “mesures adaptades i proporcionades a la durada d’aquesta crisi”. Les propostes econòmiques i de “coresponsabilitat”, que s’aprovaran demà i entraran en vigor aquest dimecres, s’establiran durant un període de quinze dies, amb l'opció de prorrogar-les o alleugerir-les segons evolucioni la crisi del Covid-19.

El cessament de l’activitat laboral, segons Jover, té l’objectiu de “reduir al màxim les activitats de risc que poden comportar la utilització de recursos sanitaris en el cas que es produís un accident laboral, així com feines que puguin ajudar a propagar el virus”. El ministre portaveu ha admès que el paquet de mesures s’ha pres després que hagin “notat que la mobilitat era massa elevada pel que s’estava demanant a la població, així que s’ha decidit aplicar-les a partir de dimecres perquè, com menys activitat hi hagi, menys risc de contagi”.

Entre les activitats afectades pel cessament o la restricció laboral s'hi troba la construcció i les feines amb base industrial i algunes professions liberals vinculades a la salut, com l'odontologia, la podologia o la fisioteràpia. També l’ administració general passarà a oferir serveis mínims per així, “exemplificar que més enllà del servei públic, l'activitat s'ha d'alentir de manera dràstica”.

Pel que fa a la llei òmnibus, aprovada pel tràmit d’extrema urgència, Jover ha assegurat que inclou la modificació del pressupost per “augmentar la capacitat d’endeutament de l’Estat i poder acceptar majors obligacions en despeses econòmiques”. També preveu un paquet de mesures per ajudar els autònoms, entre les quals hi ha la modificació de la llei de la CASS per reduir les seves cotitzacions, tot i que no ha especificat en quant. Per últim, ha avançat que està previst considerar els confinaments com un accident laboral i el reconeixement del 100% de la baixa pel personal sanitari que s’hagi vist afectat pel coronavirus.

Jover ha apel·lat a la coresponsabilitat del treballador i l’empresa per resoldre l’impacte econòmic de la pandèmia i ha especificat que hi haurà un paquet de mesures per ajudar el sector empresarial. Pel que fa als propietaris de locals, el Govern “establirà un diàleg amb ells per veure quin grau de responsabilitat podran assumir”. Es farà una carència de préstecs i hipoteques vinculats als empresaris i es facilitaran crèdits tous, a més dels esforços tarifaris que es duran a terme des d’Andorra Telecom i FEDA.

D’altra banda, el portaveu del Govern ha confirmat que s'entrarà la llei per poder declarar l 'Estat d’alarma en el cas que fos necessari, amb l’objectiu de restringir encara més la mobilitat dels ciutadans. També es revisaran les licitacions previstes pel Govern durant els pròxims mesos per decidir quines es poden ajornar i així “alleugerir els pressupostos de l'Estat i abocar tots els esforços en ajudar al teixit empresarial”.

Sobre les restriccions de les fronteres de la Unió Europea, Jover ha confirmat el pas sense problemes del transport de mercaderies, que “està obert completament”; d’aquells ciutadans fronterers que hagin de desplaçar-se per desenvolupar la seva activitat laboral i de les persones que rebin tractaments mèdics a Espanya o Andorra. En aquesta línia, Jover ha matisat que “la permissivitat hi és, però sempre tenint present si les proves són imprescindibles”.

També s'ha situat sobre la taula la situació dels temporers. Jover ha afirmat que s'està estudiant cas per cas per trobar "la millor solució possible per a cada treballador", tant per la seva situació laboral com per la seva repatriació.

Ensenyament telemàtic

Jover també ha anunciat que la ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, i representants dels tres sistemes d’ensenyament del Principat han dissenyat un document per enviar a la comunitat educativa, en el qual es fa una proposta al professorat per mantenir l’ activitat pedagògica amb una base digital, malgrat no siguin físicament al centre d’ensenyament. “El ministeri d’Educació i Andorra Telecom facilitaran les eines adequades a les famílies que no tinguin la connexió a Internet necessària o el suport tecnològic adient”, ha assegurat el ministre portaveu.

Jover ha tranquil·litzat el professorat assegurant que “el calendari d’inscripcions s’ajorna i es readaptarà quan se superi la crisi del Covid-19”. Les proves oficials també es posposen i un cop restablerta la situació ja es replantejaran els nous calendaris.

Els casos es mantenen estables

Pel que fa a l’actualització de dades a nivell sanitari, el nombre d’afectats es manté estable. Hi ha 14 casos positius, un dels quals es troba a l’UCI, tres estan ingressats a l’hospital i 10 són tractats a domicili. Hi ha 43 possibles casos pendents de diagnòstic, quatre dels quals es mantenen al centre hospitalari. En aquest sentit, Martínez Benazet ha puntualitzat que “ara, els resultats de les proves s’estan obtenint més ràpid, ens arriben en menys de 24 hores”. En relació amb les persones que haurien tingut contacte amb contagiats de coronavirus, el ministre ha dit que “seguim fent un estudi per detectar-les”.

D’altra banda, ha confirmat la mort del turista de Madrid amb Covid-19 que va patir un infart a pistes i que va ser traslladat a un hospital de Catalunya.

El ministre també ha explicat que la demanda d’informació a la línia 118 segueix sent molt alta i que aquest dilluns “de 8 a 8, s’ha rebut 1621 trucades, sobretot vinculades a les decisions preses en països veïns i sobre les mesures econòmiques que es contrauran al país”. També ha avançat que, finalment, s'ha rebut una comanda d’un miler de mascaretes FP2, destinades únicament als professionals que atenen els malalts, i se n’ha pogut aprovar la compra de cinc mil més, “les suficients per nodrir tot el personal sanitari durant l’epidèmia”.