Ciclisme, senderisme o pesca, úniques pràctiques possibles

A partir d'aquest dimecres s'entra en la segona fase d' excepcions al confinament les quals permet, principalment, la pràctica d'activitats esportives a la muntanya que no siguin de risc com poden ser el senderisme o córrer, la pesca o el ciclisme. En aquest sentit, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha manifestat que la bona situació de la corba epidemiològica permetia donar més llibertat a la ciutadania, però ha remarcat que s'havien de posar unes prioritats esportives al davant d'altres. Per tant, tota la resta d'esports hauran d'esperar.

En aquest sentit, per exemple, Benazet va indicar que el cas del golf, s'analitzarà i es prendran noves decisions en escenaris pròxims, però que ara per ara, no entrava dins d'aquesta segona fase d'excepcions. Una de les que sí que ha entrat és la pesca. En aquest sentit, coincidint amb la represa de l'activitat, FEDA ha volgut recordar que cal allunyar-se de les línies elèctriques ja que la proximitat de la canya pot propiciar una descàrrega elèctrica. Entre els consells de seguretat per als pescadors que dona la parapública, remarca el fet que moltes canyes contenen materials conductors de l'electricitat i, a més, manifesta que mai es toqui un cable elèctric caigut o un objecte que hi pugui haver quedat encallat. En aquests casos, demanen que sempre s'informi a l'empresa.

Una de les altres activitats permeses és el ciclisme, ja sigui per carretera o per muntanya o com a mitjà de transport. A més, per córrer, fer senderisme o fer bici de muntanya en espais naturals no es requereix seguir els horaris reservats per fer esport i tampoc és obligatori l'ús de mascareta quan s'estigui a la muntanya i no hi hagi trànsit de persones.