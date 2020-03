Cinc dels pisos afectats per l'incendi, habitats aquest cap de setmana

Els ocupants de cinc dels onze pisos afectats per l’ incendi d’aquest dilluns passat en un edifici del carrer de Lòria de Sant Julià podran tornar a casa aquest cap de setmana, tal com han confirmat des de l’executiu. A requeriment dels bombers, tècnics de seguretat industrial, agents dels bombers i un arquitecte es van desplaçar aquest dimarts a l’edifici afectat, al número 11 del carrer esmentat, per inspeccionar l’immoble i aixecar acta dels danys. Dimarts al vespre es va decidir que els veïns encara no podien tornar a casa ja que l’ambient estava "molt carregat" arran de l’incendi.

Un cop fetes aquestes verificacions, aquest dimecres s’ha decidit que aquest cap de setmana (encara no s’ha determinat si dissabte o diumenge) cinc d’aquests habitatges puguin ser ja habitats. Ara bé, caldrà que abans es facin els respectius certificats elèctrics que confirmin que la instal·lació elèctrica es troba en perfecte estat.

Pel que fa als altres sis pisos, sembla que el termini per al retorn dels seus ocupants serà més llarg ja que l’afectació a la xarxa elèctrica ha estat més important i caldrà fer les reformes necessàries. En aquest cas, també caldrà veure els tràmits que aquests veïns han de fer amb les asseguradores, per a la cobertura dels danys. Per tant, fins que tots els treballs no estiguin finalitzats, no podran tornar.

Cal destacar que els veïns desallotjats han passat aquestes dues nits a casa de familiars o amics i que únicament han hagut de ser allotjades pel comú de Sant Julià de Lòria una parella i dos adults amb un infant. En aquest darrer cas, només han passat una nit a l’hotel habilitat pel comú i és previst que ja aquest dimecres no hagin de fer servir aquest recurs, tal com han informat des de la corporació comunal, ja que han negociat amb la seva asseguradora i tindrien resolt l’allotjament en altre indret. L’altra parella, però, continuarà a l’establiment que ofereix el comú.