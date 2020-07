Cinc casos més eleven a 35 els positius de Covid-19 al país

Des de dilluns passat, dia de la darrera actualització de dades feta per Govern, hi ha cinc casos més, de persones que han estat diagnosticades per Covid-19. Són tres casos d’ahir dimarts i dos més aquest dimecres. En total són 35 casos actius al país. D’aquests cinc casos, segons ha explicat aquest dimecres el ministre de Sanitat, Joan Martínez Benazet, un diagnosticat d’ahir és una infermera del SAAS després d’haver estat uns dies fora del país. “L’afectada, que treballa a Urgències, ha pres mesures de precaució per no transmetre la malaltia, amb la qual cosa no hi ha moltes persones del seu entorn aïllades”, ha volgut tranquil·litzar el ministre. I aquest dimecres també ha donat positiu un noi en relació amb les proves que han passat integrants d’un equip de futbol. En aquest cas, serà la Federació de Futbol qui prengui mesures, en funció de les persones que s’hagin d’aïllar de l’entorn del jugador. Cap dels cinc casos està relacionat amb altres de la setmana passada, ni el noi que havia estat a Lleida, ni els casos de l’obra de la construcció”, ha explicat el ministre.



Govern ha tret pit per la capacitat de diagnòstic que disposa el país. Des de l’1 de juny més de 4.000 persones s’han fet les PCR o TMA. Més de 1.000 des de dijous passat. L’Stop Lab de la Caserna de Bombers ha realitzat 631 TMA des que es va posar en funcionament. Unes xifres que “s’aniran incrementant a mesura que tinguem més personal, cosa que passarà en un dia o dos”, ha calculat el ministre.

Arrel del darrer rebrot, Benazet ha volgut considerar que els casos que hi ha actualment “no serien un rebrot sinó la cua d’aquesta situació que hem patit els darrers mesos”. I és que dels darrers casos, la meitat són asimptomàtics o lleus, per tant, sense ha cap pacient ingressat. A Catalunya hi ha una cinquantena de pacients a les UCI. “Per tant, estem en una situació de l’epidèmia en què els casos són lleus”, ha dit Benazet, que relaciona aquest fenomen amb “l’augment de la capacitat diagnòstica” dels Estats.

Pel què fa al perfil dels positius, els rebrots afecten a persones més joves “perquè es podrien sentir més segures i són les que es protegeixen menys”.

Finalment, a mode de reflexió, el ministre ha considerat que “ens hem de preocupar perquè és una malaltia nova i perquè podríem tenir algun rebrot més violent, però de moment és cert que sembla que no és així”, ha dit Benazet, per justificar d’alguna manera el manteniment de l’obertura de fronteres. “Hauríem de ser prou hàbils com per mantenir els moviments sense oblidar les mesures de seguretat”. Unes mesures que passen, com insisteixen des de les institucions, per mantenir la distancia de seguretat, rentar-se les mans amb freqüència i dur sempre la mascareta. Sobretot si es visiten les zones més afectades com Catalunya o l’Aragó.

38 rastrejadors

Mentre a Catalunya segueix el debat per la poca eficàcia dels rastrejadors, que són les persones que s’encarreguen de seguir les cadenes de contactes dels contagiats, Benazet també ha volgut treure pit per la preparació que hi ha a Andorra. I és que el país disposa de 38 rastrejadors, dels quals n’hi ha 15 activats, “perquè són els que necessitem pels casos que hi ha actualment”. Govern ha fet una crida al col·legi d’infermers, per poder disposar d’una seixantena de rastrejadors, que “calculem que són els que necessitarem”, ha conclòs.