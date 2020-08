Cinc casos nous de coronavirus al país

Després de no haver actualitzat dades de contagis en les darreres hores, Govern ha reportat aquest dijous els casos de positius al país, amb cinc persones noves infectades, de les quals tres corresponen a cadenes de contactes d'anteriors casos confirmats, i dues són casos nous. Continua havent-hi una dona ingressada que, segons expliquen des de l'Executiu, es manté a l'Hospital per “la seva avançada edat” tot i que es tracta d'un cas lleu.



Així, al país hi ha actualment 64 casos actius per Covid-19. Durant les darreres hores s'ha donat d'alta tres persones que han passat la malaltia, amb la qual cosa ja són 828 els recuperats, d'un total de 944 positius. El nombre de defuncions segueix sent de 52 persones.