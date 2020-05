Cinc noves altes eleven a 550 els pacients curats

El Govern ha actualitzat aquest diumenge les dades sanitàries referents a la crisi de la Covid-19 a través del seu perfil de Twitter. Durant les darreres 24 hores, cinc persones han aconseguit deixar enrere la malaltia, el que suposa que el nombre total de curats ascendeixi ja fins als 550. Des d'aquest dissabte tan sols hi ha hagut un nou contagi, fet que fa pujar el nombre de casos totals a 755, dels quals 157 encara són actius. Pel que fa a les defuncions, continuen en 48.

Entre els professionals de la salut hi ha 31 contagiats i 4 persones més que provenen dels cossos especials. Al Cedre els pacients actius són 18, dels quals 6 es troben a l'espera de rebre els resultats de les proves PCR. A l'hospital són 11 els pacients ingressats, dels quals 8 estan a planta i 3 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), tots ells sota ventilació mecànica. Dels 95 resultats rebuts aquest diumenge, 88 han donat negatiu i 7 positiu.

Actualització sanitària: 755 casos totals, 157 dels quals resten actius. 11 persones estan hospitalitzades (3 ventilats a l'UCI i 8 a planta). Hi ha hagut 48 defuncions. Aquest diumenge no hi ha compareixença; demà nova actualització a les 17h en directe per @rtvandorra