Cinc padrins han estat donats d’alta del Cedre

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha actualitzat les dades sobre la pressió hospitalària causada per la Covid-19. Aquest dilluns al migdia hi ha un pacient hospitalitzat més que divendres. De 25 a 26 ingressos, una vintena dels quals a planta i cinc a la Unitat de Cures Intensives (UCI), tots ells connectats als aparells de ventilació mecànica. Pel què fa als casos de la Covid-19 que romanen al centre sociosanitari del Cedre per haver donat positiu, durant el cap de setmana s’han donat cinc altes, amb la qual cosa ara hi resten nou padrins confinats.





Casos COVID-19 a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell: 26

21 planta hospitalització

5 UCI (amb ventilació 5)

Casos COVID-19 a El Cedre: 9 — SAAS (@saasandorra) October 12, 2020