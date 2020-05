Circulació alerta els patinadors sobre la pràctica il·legal de baixar per carretera en monopatí

El Servei de Circulació d'Andorra la Vella recorda als aficionats de l''sakte' que està " totalment prohibit" anar per carretera en monopatí, "i encara menys circular amb actitud temerària i sense cap mena de protecció". Arran d'unes imatges que ha difós aquest dilluns l'ARA Andorra, alguns conductors van alertar els agents que freqüentment es creuen amb joves que baixen a tota velocitat per la carretera general 2, en sentit baixada entre Canillo i la cruïlla del santuari de Meritxell. També s'han vist 'freeriders', com se'ls anomena, per Arcalís i a la carretera que ve del Roc del Quer o entre les poblacions de Ransol i Aldosa.

Malgrat que Circulació no considera el ' freeride' una pràctica habitual a Andorra, el cert és que l'arribada del bon temps i les ganes de moure's després de tants dies de confinament, han portat alguns joves a circular en monopatí per on no ho poden fer.

La policia alerta que seran sancionats si els troben fent aquesta activitat. Segons l' article 208 del Codi de circulació, no es permet la pràctica de l''skate' a les vies per on es mouen vehicles a motor. Tampoc el reglament comunal deixa que bicicletes, patins i monopatins vagin per la carretera o la voravia.

Per la seva banda, l' Automòbil Club d'Andorra (ACA) considera que "és una pràctica de risc tant per als 'skaters' com per als mateixos conductors, que poden acabar tenint un accident mentre intenten esquivar aquestes persones".