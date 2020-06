El Cirque du Soleil, en perill per la difícil situació econòmica

El Cirque du Soleil no farà parada aquest any a Andorra arran de la crisi del coronavirus. Així, tot i que l’espectacle estava previst, es va acordar la suspensió ja que no es comptava amb les garanties per poder-lo realitzar en les condicions necessàries. I aquesta anul·lació no ha estat l’única que ha viscut la companya canadenca, que està veient com la crisi sanitària està agreujant una difícil situació econòmica que la podria portar a la fallida, tal com publicava aquest dimecres el diari espanyol El País.

Així, segons aquesta informació, la companyia arrossega un deute de 815 milions d’euros des de fa cinc anys, quan la necessitat de capital va empènyer el fundador Guy Laliberté a fer entrar a l'accionariat tres firmes d’inversió que es van repartir el 90% de les accions. Des de llavors el model de gestió ha canviat i el deute podria arribar a ofegar l’empresa. Mentre els socis miren de trobar una solució, el Govern del Quebec ha aprovat un crèdit de 182 milions d’euros, una xifra que de moment és insuficient per fer front als 150 milions que necessita, només per reemborsar les entrades de les funcions que ha hagut de cancel·lar. A més, s’ha vist obligada a acomiadar temporalment el 95% de la seva plantilla.

Caldrà veure, per tant, si aquesta gran empresa canadenca pot refer-se d’aquesta difícil situació econòmica que la crisi del coronavirus ha vingut a agreujar. Cal recordar que a Andorra, el Cirque va acordar amb Andorra Turisme posposar l’espectacle que havia de fer aquest estiu fins al 2021 i, per tant, l’acord inicial era reconduir el contracte de tal manera que les propostes previstes per al 2020 i el 2021 es facin l’any que ve i el 2022. Tenint en compte les dificultats que travessa la companyia el dubte és ara saber si realment aquests espectacles s’acabaran fent.