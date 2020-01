Cirque du Soleil amb novetats: més representacions i nova ubicació

El Cirque du Soleil tornarà a Andorra aquest estiu i ho farà amb dues novetats importants: més funcions i canvi d’ubicació. D’aquesta manera, Andorra Turisme i la companyia canadenca han arribat a un acord pel qual hi haurà la presència del Cirque al país per un període de dos anys, és a dir aquest 2020 i el 2021. A través d’aquest acord s’ha establert que hi hagi quatre espectacles més que l’any passat i també s’està tancant, de manera definitiva, la ubicació. En aquest sentit, el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha destacat que “al 90%” l’envelat del Cirque du Soleil estarà aquest 2020 a l’ aparcament Valira, que depèn del comú d’Andorra la Vella, i al pàrquing del costat, d’illa Carlemany.

D’aquesta manera, tal com ha explicat Budzaku, el Cirque du Soleil oferirà aquest any 26 representacions, en un format igual al de l’any passat, és a dir, una capacitat per espectacle de 5.000 persones, 3.000 de les quals assegudes i 2.000 dempeus; d’una durada d’uns 60 minuts i amb la música com a fil conductor. El cost perquè el Cirque arribi novament al país és de 2,7 milions, 110.000 euros més que l’any passat, però Budzaku ha justificat aquesta inversió suplementària ja que es considera que pot “aconseguir que vinguin més persones i tenir més ingressos per al país”. De fet, ha manifestat que s’aconsegueixen aquests quatre espectacles de més (amb la qual cosa hi haurà funcions tot el mes de juliol excepte els dilluns) amb un cost extra “molt baix” ja que la inversió mitjana per espectacle serà inferior al que va tenir l’any passat, passant dels 119.603 als 104.885 euros.

Un dels temes que han estat crucials en aquestes negociacions ha estat la ubicació de l’espectacle, després que des d’Andorra la Vella es descartés l’aparcament del Parc Central. Budzaku ha destacat que calia trobar un espai on es pugui muntar un envelat amb capacitat per a 5.000 persones. Finalment, s’ha escollit l’aparcament Valira i el d’illa Carlemany i l’acord està gairebé tancat a falta d’algunes “qüestions administratives”. Budzaku ha advertit, però, que és “important dir que hi ha una relació sempre i quan hi hagi un lloc per fer el Cirque”, ja que si no es pogués “trobar un espai per a un envelat de 5.000 persones el contracte no continua”. Per aquest motiu, ha manifestat que seria interessant que es continués treballant en un espai fix on es poguessin acollir espectacles d’aquestes característiques ja que, a més, això permetria negociar amb la companyia canadenca a més llarg termini. En aquest sentit, la ministra de Turisme, Verònica Canals, ha destacat que és “cert que hi ha la necessitat d’un espai multifuncional” i ha recordat els treballs que es duen a terme des del Govern per trobar una ubicació per a aquesta infraestructura.

Tal com ha comentat Budzaku, els principals reptes que s’encaraven en aquesta negociació amb el Cirque du Soleil era trobar una localització cèntrica; incrementar el nombre d’espectadors; que hi hagi una estabilitat entre els ingressos i les despeses; que la durada de l’espectacle sigui similar a la d’anys anteriors (uns 60 minuts); que la música sigui el fil conductor; que hi hagi la mateixa distribució entre persones assegudes i dempeus i que aquesta oferta serveixi per complementar l’experiència dels visitants a l’estiu. En aquest sentit, ha destacat que ara la companyia treballa en el concepte artístic de l’espectacle centrant-se en el fet que sigui, tal com s’ha esmentat, una representació amb característiques similars a la dels set anys precedents i ha afegit que el preu de les entrades, en principi, es mantindrà com l’any passat. Pel que fa al fet que es complementi l’oferta, el responsable d'Andorra Turisme ha defensat que el Cirque està ajudant perquè el mes de juliol deixi de ser temporada baixa i ja sigui gairebé alta.

El director general d’Andorra Turisme també ha defensat les xifres aconseguides fins ara pel Cirque du Soleil amb un total de 650.000 persones que han vist l’espectacle, amb una ocupació per funció del 97% i un 87,4% dels espectadors que són de fora d’Andorra. La despesa que s’ha calculat per visitant al dia és de 122 euros i el retorn que es calcula és de 21,8 milions.

El mes de març es començaran a comercialitzar les entrades entre el sector i, al mes d'abril, s'iniciarà la campanya de comunicació i l'inici del procés de reserva de les entrades.