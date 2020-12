Cita prèvia per visitar el Pare Noel i els Reis d'Orient a Sant Julià

Els infants de Sant Julià de Lòria podran visitar el Pare Noel i els Reis d'Orient amb reserva prèvia. El comú de Sant Julià de Lòria ha presentat les activitats de Nadal de la parròquia marcades per la situació actual de la Covid-19. La cònsol menor, Mireia Codina, ha declarat que seguint la política de la corporació "de no deixar de fer res", s'han reinventat i "hem aconseguit tenir una programació de Nadal on les famílies i els nens i nenes de la parròquia podran viure la màgia d'aquestes festes". De fet, les circumstàncies actuals no permeten fer una cavalcada de Reis o una arribada espectacular del Pare Noel per evitar aglomeracions, ha remarcat Codina, però tot i així els infants de la parròquia podran visitar de forma espaiada el Pare Noel i els Reis d'Orient a Casa Comuna amb reserva prèvia.



Així, el dia 24 entre les 17 i les 20 hores, el Pare Noel rebrà els nens i les nenes, i la cap de Cultura del comú ha remarcat que és imprescindible reservar per telèfon o a través de correu electrònic. Després les famílies rebran una entrada amb l'hora reservada per poder fer la visita. "Hem prioritzat que els infants puguin tenir el seu moment amb el Pare Noel" encara que sigui de lluny i "puguin interactuar", ha indicat Rogé. De fet, es mantindrà una distància de dos metres i no s'acumularan més de 3 famílies a la vegada. Per aquest motiu, s'ha ampliat l'horari de visita i des del comú asseguren que en funció de la demanda es podrà ampliar. Tot i així, han indicat que es prioritzà que puguin fer la visita els residents i la canalla d'entre 3 i 11 anys. Pel que fa als Reis d'Orient, enguany no hi haurà cavalcada ni entrada triomfal, rebran als infants entre les 17 i les 20 hores, també a Casa Comuna el dia 5 de gener amb el mateix format que el Pare Noel. Per tots aquells infants que es trobin confinats o que no puguin assistir a les visites, tant el Pare Noel com ses majestats adreçaran unes paraules i enviaran un missatge a les 17 i a les 20 hores a través del canal Lòria de televisió o pel 168 d'Andorra Telecom.

A més, del dilluns 21 fins al dijous 24 de desembre, s'habilitarà una bústia perquè els infants puguin portar la carta al Pare Noel. De la mateixa manera, del 28 de desembre al 4 de gener, també se n'habilitaran tres per poder fer arribar les cartes als Reis d'Orient. Entre les activitats programades per aquest Nadal, a banda de la cursa de la Sant Silvestre, el dia 24 a mitjanit també es farà la tradicional missa del Gall a l'església parroquial amb un aforament limitat i respectant les mesures sanitàries. Una altra de les tradicions de Nadal, com és el tió, també estarà present a la parròquia laurediana. Així, el dia de Sant Esteve a les 12 hores hi haurà l'activitat 'Escalfa tió i cop de bastó' a càrrec de la companyia Xip Xap. "Ens hem hagut d'ajustar i mitjançant una animació infantil els nens i nenes podran fer cagar el tió a distància", ha comentat Rogé, especificant que serà l'animador qui farà cagar el tió per als nens i després els hi donarà el regal.

Un any més, Sant Julià també projectarà l'obra teatral 'Els Pastorets' a l'auditori Claror del Centre cultural i de congressos i hi haurà cinc actuacions que començaran el 26 de desembre a les 20 hores. Finalment, el 6 de gener hi haurà la missa de Reis amb la presència de ses majestats a les 11.30 hores i el 7 de gener es farà la missa de Sant Julià amb la presència de les autoritats. Des del comú han recordat que totes les activitats tindran aforaments limitats i estaran subjectes a les mesures i recomanacions del ministeri de Salut. A més, enguany, "per apropar-nos més a les famílies hem preparat un programa de Nadal on hi haurà la figura d'un ren" perquè es pugui penjar a l'arbre i que s'enviarà als domicilis, ha destacat la cònsol menor. També ha indicat que la parròquia de Sant Julià s'ha adherit a la campanya 'Cap nen sense joguina' i tothom qui vulgui en podrà portar al Centre cultural i de congressos o al servei de tràmits del comú.