Clam contra la "inacció" del Govern davant l'acord de París

Una vintena de joves del col·lectiu Fridays for Future (FFF) s'han concentrat aquest divendres a la tarda davant del Consell General per protestar contra la "inacció" del Govern davant de la signatura de l'acord de París, ara fa cinc anys, on tots els països signataris es van comprometre a mantenir l'augment de la temperatura per sota de 2 graus, i si era possible per sota d'1,5.

Segons ha explicat Marc Salinas, un dels membres del col·lectiu, "després d'aquests cinc anys d'inacció nosaltres no volem celebrar un cinquè aniversari, sinó que volem dir que no hem aconseguit els objectius que ens vam proposar". "Hem de fer una acció urgent perquè hem arribat a un escalfament d'1,2 graus, i ja veiem que això està costant vides, incendis, huracans i tempestes arreu del món", ha indicat, sentenciat que es tracta d'una problemàtica que "no podem tolerar".

651x366 Alguns dels cartells de la protesta. / M. P. (ANA) Alguns dels cartells de la protesta. / M. P. (ANA)

Malgrat les restriccions sanitàries, la protesta s'ha pogut desenvolupar amb normalitat. Els joves han encès espelmes i han lluït cartells demanant accions immediates. Entre les principals mesures, el col·lectiu FFF ha reivindicat que s'ha de treballar en el servei del transport públic, ja que actualment "és poc eficaç i car". És per aquest motiu que els joves demanen una rebaixa econòmica de tots els bitllets, que siguin més eficaços i que hi hagi més freqüències. A més, des del col·lectiu també es creu que s'ha de treballar per "promoure el respecte cap a la naturalesa i la biodiversitat", ja que "estem anant cap a edificis monumentals com el telefèric del Carroi que l'únic que fan és destruir el medi ambient".

Per als joves, el moment de crisi sanitària que actualment està vivint el país tampoc és una excusa. "Amb la pandèmia deuen estar enfeinats, però els quatre anys que venien al darrere són inexcusables", ha finalitzat Salinas.

Fridays for Future Andorra s'ha sumat a aquesta iniciativa impulsada per Fridays for Future Internacional, sota el lema #FightFor1Point5.