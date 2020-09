Clam social contra la taxa de tinença de gossos

I la gent que escup al carrer? I la que hi tira burilles de tabac? Que no embruten la via pública? Per què no se'ls fa pagar un impost a ells també? Aquestes són algunes de les preguntes, de moment sense resposta, que llancen tant el promotor com els signants de la campanya contra la iniciativa anunciada per les corporacions parroquials de fer pagar una taxa els propietaris de gossos. La plataforma change.org, que gestiona la petició, ja ha registrat més de 2.000 signatures en només 8 hores.



“La taxa de tinença de gossos a Andorra sols provocarà el seu abandonament de forma massiva i per conseqüent la massificació d'animals a les gosseres. És aquesta la solució que volen trobar els comuns? Firma i digues NO A LA TAXA DE TINENÇA DE GOSSOS”, descriu la iniciativa penjada a internet.



La petició és una reacció a l'anunci avançat aquesta setmana de promoure una taxa comunal perquè els propietaris de mascotes paguin, en funció del seu pes. La recaptació es destinaria a la neteja de la via pública. D'aquí la indignació d'alguns dels signants, que han fet sentir la seva veu de manera virtual, per un impost que consideren un greuge comparatiu amb altres col·lectius, com per exemple el dels fumadors, que “també embruten els carrers”. D'altres signants lamenten que des de les corporacions comunals s'escanyi encara més la malmesa economia dels contribuents.

El clam social a les xarxes s'alinea amb l'argument fet aquest dijous per l'entitat Apapma, que entén que la taxa podria provocar un increment de l'abandonament d'animals, per part d'uns propietaris que ho estan passant malament arran de la crisi provocada per l'emergència sanitària.