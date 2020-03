Clam de treballadors perquè s'aturin els acomiadaments

La Unió Sindical d'Andorra ( USdA) denunciava dimarts que havia rebut moltes trucades de treballadors que temien per la seva feina. I les veus d'aquestes persones no han tardat en sentir-se a través de les xarxes socials. De fet, ha sorgit una iniciativa a ' change.org' on es denuncia que "s'aprofiten de l'article 84 de la llei rectificada al 2019 (Codi de relacions laborals) com a acomiadament no causal, on et poden acomiadar sense cap motiu". I afegeixen que precisament aquests acomiadaments generaran "més crisi social de la que teníem abans del coronavirus".

Entre els testimonis hi ha gent que diu, per exemple, que es va quedar sense feina dilluns. També hi ha qui explica que el van acomiadar pel coronavirus. Un altre que diu que el van fer fora "sense motiu ni justificació" i una altra persona que explica que és una "afectada per acomiadament improcedent". Hi ha també qui detalla més abastament la situació que està vivint. Així, el cas d'una persona que diu que el seu contracte era fins el 13 d'abril i assegura que l'executiu ha de "prendre mesures per compensar aquesta pèrdua"; de fet, afegeix que ni tenen "atur i que encara no saben si podran fer la temporada d'estiu". Una altra persona es queixa que "tot és causa per acomiadar-nos". També hi ha qui relata el que està passant al seu entorn familiar o d'amistats. Així, una dona diu que a un dels seus fills l'han fet fora del seu treball a pistes i també com a entrenador de futbol "perquè no hi ha nens i no pot entrenar". L'altre, diu, estava "en un magatzem i l'han enviat a casa" i afegeix que el seu marit és pensionista i ella està de baixa. Es mostra preocupada perquè diu que no sap com s'ho faran.

L'USdA ha demanat que hi hagi un termini de dos mesos en els quals les empreses no puguin fer fora els treballadors i que, a més, aquesta mesura sigui retroactiva a partir del 13 de març.