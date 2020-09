Clotet i Fuster no preveuen una vacuna fiable fins d'aquí dos anys

Una vacuna fiable per frenar el covid-19 encara tardarà dos anys a arribar i les esperances han d'estar posades en l'aparició de nous tractaments que redueixin la mortalitat del virus i en la comercialització de tests ràpids per agilitzar el control dels positius. Aquest és el pronòstic del doctor Bonaventura Clotet, cap de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (conegut com a Can Ruti) i director de l'IrsiCaixa. Tot i considerar que encara falta temps perquè arribi la vacuna –un termini bastant més llarg que el marcat per la vacuna d'Oxford–, Clotet és optimista de cara a un nou tractament que intentarà reduir la mortalitat del covid-19: "En sis mesos, ja hi haurà una teràpia que redueixi les morts als nivells de la grip".



Ho ha dit aquest dimarts a la tarda en una conversa amb el cardiòleg Valentí Fuster, director de l'Institut Cardiovascular i cap mèdic del Mount Sinai Medical Center de Nova York, organitzada per la Fundació La Caixa. De fet, els dos metges han coincidit en gran part dels pronòstics: Fuster tampoc preveu una vacuna fins d'aquí uns anys i també aposta per l'aparició de tractaments que reduiran la moralitat del virus. En concret, confien en la posada en marxa d'una "pluripíndola" que agrupi tres tipus de medicaments: antivirals, antiinflamatoris i anticoagulants. Fins ara, aquests tractaments s'utilitzen per separat en els pacients depenent del seu estat de gravetat, però han apuntat que diversos assajos clínics assenyalen que s'estan trobant formes per unir-los i d'aquesta manera aconseguir un tractament més efectiu.

Paciència i solidaritat

"Per superar la pandèmia hem de ser resilients i tenir paciència", ha dit Fuster, un argument que Clotet ha firmat i ha afegit que "els països més solidaris seran els que tindran una situació més controlada". Per als dos metges, aquest és un dels punts clau per analitzar l'estat de la pandèmia en cada territori. En aquest sentit, Clotet ha apuntat que a Catalunya "es va anar massa tard amb el confinament i va acabar massa d'hora".

Fuster ha volgut anar més enllà de les mesures sanitàries i ha posat èmfasi en el paper dels polítics: "Els lideratges han d'unir la comunitat", ha apuntat referint-se al fet que als Estats Units –país on ell treballa– una forta conducta individualista ha marcat la pandèmia. Tots dos metges, per acabar, han conclòs que per trobar el camí correcte, "no es pot barrejar la ciència amb la política".