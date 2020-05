Col·lapse per demanar hora per a les PCR

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet , va declarar que l'elevat nombre de resultats positius que estan sortint en els tests d'anticossos ha generat una certa saturació i per aquest motiu va demanar paciència a totes aquelles persones pendents de fer-se una PCR. Una d'elles és la Mariana da Silva, qui divendres es va fer el test i dissabte al matí ja se li va notificar que es posés en contacte amb el seu metge referent. "Al meu SMS no posava que era negatiu com el de la meva parella, sinó que m'havia de posar en contacte amb el meu metge per seguir el procediment". Per tant, el mateix dissabte el metge li va confirmar que havia donat positiu i que, per tant, s'havia de fer una PCR per saber si era actiu o no. En aquest sentit, Da Silva diu que des d'aleshores que està trucant per demanar hora per la PCR però ningú li respon. "No estic preocupada ni angoixada perquè no tinc símptomes, però voldria fer-me la prova com més aviat millor per la incertesa que aquesta situació em genera".



A partir del moment que va saber que era positiva, se li ha donat la baixa laboral per seguretat per quinze dies i es troba des del dissabte confinada a casa. "Crec que el més probable és que hagi passat el coronavirus i la PCR també m'ajudaria a poder descartar la malaltia i poder tornar a la feina", ha comentat Da Silva, qui ha afegit que també vol saber el resultat com més aviat millor pel seu marit, qui va donar negatiu, i amb el qual està convivint. En cas de sortir que es tractés d'un cas actiu, s'hauria d' aïllar dins de casa seva, ha comentat.



De la mateixa manera que Da Silva, són moltes les persones que estan vivint aquesta situació i que estan a l'espera de les proves. Segons ha explicat l'afectada, la mateixa metgessa li va reconèixer que es trobaven desbordats i que tan sols hi havia una operadora per donar cites per la prova. Tot i entendre la situació, reclama que s'obrin més línies o es posin més operadors a donar hores perquè així "com a mínim estaríem atesos". De moment, l'única opció que tenen és seguir insistint al mateix número fins que finalment els responguin i puguin concertar una cita per la prova.