Comença el Carnaval

Els més petits han estat els gran protagonistes./ C. A. (ANA)

La rua. / C. A. (ANA)

El confeti ha estat un element que ha entusiasmat als més petits. / C. A. (ANA)

Els mestres també han aprofitat per afegir-se a la 'festa'. / C. A. (ANA)

La rua interescolar ha permès participar a tots els centres educatius de la parròquia. / C. A. (ANA)

Els més petit també han participat a la rua. / C. A.

Disfresses vàries per un dia de festa per a tothom. / C. A. (ANA)