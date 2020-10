Comença la campanya de vacunació contra la grip

La campanya de vacunació contra la grip estacional s'inicia aquest mateix dilluns i s'allargarà fins a finals d'any. Des del Govern, han manifestat que no hi havia cap problema amb les vacunes, simplement han reconegut que han arribat amb retard. Així, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha declarat que aquesta campanya va dirigida, seguint les recomanacions del comitè científic i tècnic, a la població més fràgil, als majors de 65 anys i també a tots eles professionals de la salut i dels centres sociosanitaris.



De fet, el ministre ha manifestat que en la campanya d'enguany es vol ser més intens perquè es vacuni més gent, i es pretén arribar a les 9.000 subministrades, superant les 6.500 del 2019. En aquest sentit, "es vol vacunar el màxim de persones possible pertanyents a col·lectius de risc", i ha afegit que d'aquesta manera "es reduirien les patologies prèvies en cas que s'acabessin infectant posteriorment de coronavirus i l'afectació no seria tan greu".



Per tal de rebre la vacuna, els majors de 65 anys han de demanar hora al Centre d'Atenció Primària i no fa falta que duguin cap prescripció. La resta de persones de risc poden demanar la recepta al seu metge referent i aquest ho farà constar a la història clínica compartida perquè no sigui necessari haver de recollir cap paper. Un cop demandada la recepta, el procediment és el mateix. Finalment, les persones que no formen part d'un grup de risc però volen rebre la vacuna, han de posar-se en contacte amb el seu metge referent i adquirir la dosi a la farmàcia.

Com és habitual, als qui treballen, viuen o estan ingressats a una residència o a l'hospital, la vacuna se'ls administrarà al mateix centre. A més, les autoritats sanitàries organitzaran una operativa específica per administrar la vacuna als treballadors de serveis comunitaris essencials i als interns i treballadors del centre penitenciari.