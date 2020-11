Comença el procés participatiu en el disseny del pla de la infància i l'adolescència

El pla nacional de la infància i adolescència que està preparant l'executiu comptarà amb un procés participatiu dels principals actors del pla, els infants i els adolescents del Principat, per tal de recollir les seves idees i que puguin ser incloses dins el pla, ha comentat la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. Així, ha indicat que es treballarà principalment a les escoles a través de quatre temàtiques diferents i de quatre grups d'edat. En aquest sentit, Vilarrubla ha declarat que "s'ha previst una sèrie d'activitats per fomentar la participació en l'elaboració del pla". L'executiu ha decidit presentar aquest procés del pla aquest divendres, coincidint amb el dia internacional de l'infant.

El primer grup inclourà els infants de 3 a 6 anys on s'intentarà donar a conèixer els seus drets i la importància de fer-los valdre. En petits grups de treball de la classe hauran de dibuixar el dret que considerin més important, ha comentat la ministra, per després penjar-lo en un arbre. "Amb tots els arbres dels col·legis es farà una exposició itinerant", ha declarat. Un altre grup inclourà els infants de 6 a 12 anys, on a banda de mostrar els drets, també els hauran de reconèixer i identificar les causes que fan que siguin drets universals o no. En l'activitat a l'escola "hauran de contextualitzar i buscar on els seus drets s'estan complint" i després "hauran de proposar que es pot fer per millorar la situació", ha dit.

Pel que fa als adolescents, hi haurà un grup d'alumnes entre 12 i 16 anys. En aquesta franja d'edat es presentarà la idea de si les necessitats bàsiques poden considerar-se drets o no i també s'explicarà la convenció dels drets de l'infant. Vilarrubla ha manifestat que en aquestes edats es buscarà saber quina importància donen a cada un d'aquests drets, "per saber quin és el més important per a ells i quins podrien deixar de tenir". Finalment, el darrer grup inclourà adolescents de 16 a 18 anys. De fet, en aquest grup, a banda d'activitats dins de les escoles, es buscarà que tinguin més autonomia de participació a fora de les aules a través de debats temàtics amb l'ajuda de la secretaria d'Estat de Participació Ciutadana i del Fòrum de la Joventut. En aquests dos darrers grups també es passarà un qüestionari individual per saber el nivell de coneixement dels drets. A més, Vilarrubla ha recordat que la temàtica dels drets ja es treballa a les aules. "És un treball de fons de sempre" i a vegades "s'han organitzat jornades".

Durant la roda de premsa, també ha participat el ministre d'Afers Socials, Joventut i Habitatge, Víctor Filloy, qui ha comentat que el termini per enllestir el pla continua sent el març de l'any vinent, però ha reconegut que amb el procés participatiu ampli que volen fer, iguals se'ls pot allargar algunes setmanes. En la presentació, Filloy ha recordat que la llei de la infància establia que s'havia de tirar endavant aquest pla, el qual "és molt ambiciós i toquem totes les vessants amb els drets dels infants i dels adolescents". A més, per primer cop, el pla compta amb el suport del Consell d'Europa, sent un dels actors implicats amb l'elaboració del pla mitjançant la designació de tres membres experts.

Una de les finalitats principals del pla és establir els objectius i les estratègies d'actuació en relació a les polítiques destinades als infants i els adolescents i està distribuït en tres eixos principals. Per una banda, ha de reconèixer la plena ciutadania dels infants i dels adolescents i vetllar pels seus drets. Filloy ha explicat que aquest eix està dividit en campanyes d'informació i formacions coordinades pel ministeri d'Afers Socials i Unicef Andorra i en l'exercici dels drets, coordinat pel ministeri d'Educació juntament amb els comuns.

El segon eix del pla consisteix en facilitar oportunitats de creixement i desenvolupament personal. Entre les temàtiques que formen aquest eix hi ha la de lleure i ocupació coordinada pels comuns i el ministeri d'Afers Socials; la protecció de la salut recolzada pel ministeri de Salut, el d'Interior i el SAAS; i l'educació, amb els ministeris d'Educació i Afers Socials a darrere. Finalment, el tercer eix té el compromís de protegir els infants i els adolescents davant de tot tipus de desemparament, risc o maltractament, i estarà coordinat pel ministeri d'Afers Socials i el d'Interior. En tots aquests eixos hi haurà grups de treball per dissenyar les polítiques.

Sobre el pla, Filloy ha comentat que ja s'ha fet la primera fase de preparació a través d'un buidatge dels articles de la llei agrupant-los per temàtiques i identificant els referents legals i les accions actuals vigents que hi donen compliment. "Ara iniciarem una fase més participativa" en la qual s'analitzaran les propostes de millora i les noves accions per donar compliment als manaments de la llei i prioritzar les accions.