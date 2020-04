Comencen els tests d'anticossos al cos de bombers i les seves famílies

El cos de bombers i els seus familiars se sotmeten aquest dimecres als tests d'anticossos que formaran part de l ’estudi epidemiològic del Govern. Des de les 10 del matí, els vehicles dels bombers han accedit a la caserna de Santa Coloma per realitzar-se la prova.

Fins a tres taules estan habilitades per a què els equips puguin treballar alhora. Abans d'accedir a l'interior, un bomber pregunta als integrants del cotxe si han patit símptomes de la Covid-19 i els agafa les dades. Un cop dins i sense baixar del vehicle, se'ls demanen les dades de la targeta de la CASS. Se'ls desinfecta el dit on es farà la punxada, s'agafa la mostra de sang i l'infermer que realitza el test diposita la gota de sang al test d'anticossos. Una vegada han passat els 15 segons necessaris per obtenir el resultat, un altre bomber entra les dades a l'ordinador.