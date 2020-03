Comissió per atreure negocis singulars al Centre Històric

El comú d’Andorra la Vella va convocar dilluns al vespre una reunió per tractar el pla de millora de l’entorn urbà i embelliment amb els veïns del Centre Històric, i que va comptar amb l'assistència de 150 persones. La trobada va servir per analitzar les accions que s’han dut a terme a la zona recentment i les que hi ha previstes al llarg d’aquest mandat. Des de l’ Associació de Comerciants del Centre Històric s’ha valorat “positivament” totes les propostes plantejades i defensen que el projecte és “engrescador” ja que ha de donar “riquesa a la zona”, tal com ha destacat la seva presidenta, Anna Riberaygua, que ha detallat que una de les accions immediates que tenen sobre la taula és la creació d’una comissió juntament amb Actua i el comú d’Andorra la Vella perquè s’instal·lin a la zona negocis i empreses “amb valor afegit”. Així, es buscaran negocis que puguin estar relacionats amb la innovació o que destaquin per la seva singularitat.

Riberaygua ha remarcat que l’associació ja va començar a treballar amb Actua l’any passat i que la comissió que ara s’ha decidit posar en marxa de manera immediata ha de servir per començar a “executar” la recerca d’aquest tipus de negoci. Des de l’associació ja s’han inventariat els locals buits, un primer pas per atreure aquest tipus d'empresari.

Una altra acció pactada entre els actors públics i els privats serà la nova imatge que hauran de lluir les terrasses dels locals de restauració. Riberaygua remarca el fet que es pugui oferir “una imatge unificada” i ha mostrat les expectatives davant aquesta iniciativa, tenint en compte que “canviarà l’entorn urbà”. La presidenta de l’associació ha emfasitzat el fet que es vol donar “el màxim de facilitats” als restauradors per a la implementació d’aquestes noves terrasses i ha afegit que fins i tot s’ha posat sobre la taula que els empresaris puguin gaudir de crèdits tous. A més, ha incidit en el fet que la implementació d'aquestes terrasses, tot i que començarà aquest any, serà progressiva.

Des de l’associació destaquen que estan “preocupats” per la “sotragada” comercial que encara pateix la zona i creuen que accions com la de les terrasses poden contribuir a dinamitzar la zona. En aquest sentit, Riberaygua reivindica que es tracta d’un espai amb molt de potencial, amb per exemple “molts valors culturals” i que cal potenciar-los.

Durant la reunió que el comú va mantenir amb els veïns de la zona es va posar sobre la taula que aquest any es tirarà endavant la remodelació de la part de Príncep Benlloch des de Ciutat de Valls i fins al davant de la plaça del comú. A més, i tal com informa el comú, durant la reunió la cònsol major, Conxita Marsol, va explicar que la corporació comunal esmerçarà esforços per potenciar els accessos al Centre Històric a través del nou carrer que connectarà l’Estació Nacional d’Autobusos amb la zona de la plaça Lídia Armengol i que serà una realitat l’any vinent. La cònsol major va explicar també que aquest estiu s’inaugurarà la passarel·la que unirà la plaça del Poble amb la del Consell General. I en aquesta trobada també es va plantejar que en aquest mandat es volen remodelar les places Príncep Benlloch i Rebés. La cònsol major també va manifestar que aposta perquè el Cirque du Soleil es traslladi a l’aparcament de davant l’edifici administratiu del Govern, el mateix emplaçament que es considera més idoni perquè el Govern hi pugui construir un recinte multifuncional.