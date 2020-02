El comitè d'empresa del Cedre assistirà a la reunió de la taula de treball

Tot i que durant la setmana ha transcendit que el comitè d'empresa del Cedre havia abandonat la taula de treball de Salut per disconformitat al no tractar la problemàtica laboral del gruix important de treballadors del centre assistencial, aquest mateix dijous el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha informat que el comitè d'empresa del centre assistencial recula i sí que assistirà a la propera reunió de la taula de treball. Segons el mateix comunicat del SAAS, el comitè d'empresa i la direcció del SAAS, a més, tindran una reunió que servirà per tractar la problemàtica laboral que s'ha produït durant l'inici de la prova pilot de la implantació del model d'atenció centrat en la persona que acaba de començar.

Contractes irregulars

D'altra banda, la consellera general de Terceravia + Unió Lauredinana + Independents, Carine Montaner, ha presentat aquest dijous una bateria de preguntes al Govern, en referència als contractes irregulars del SAAS que va deixar en evidència el Tribunal de Comptes en el seu informe del 2017. Montaner també ha demanat al Govern "en quin estat està el procés de regulació".

La consellera general de Terceravia ha demanat també sobre "la data prevista de presentació del nou reglament de personal del SAAS, anunciat pel ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, el juny de 2019" i "sobre l’existència, o no, d’una taula de treball per a la redacció del nou text i la seva composició".

De la mateixa manera, Montaner ha entrat una pregunta a la Sindicatura sobre el transport sanitari, on ha demanat a l’executiu si "aposta per un canvi de model d'aquest tipus de transport" com també "el detall i la planificació de les reunions de treball per tal d’elaborar un nou model".