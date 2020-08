Completant l'embelliment de Príncep Benlloch

El comú d'Andorra la Vella té la intenció que l' embelliment que es va fer el passat mandat a l'avinguda Príncep Benlloch tingui continuïtat i per això ja treballa per fer les obres de remodelació en el tram que va des de l'encreuament amb Ciutat de Valls, on va acabar la primera fase de l'embelliment, i fins a la plaça de davant del comú, que en aquestes obres no serà objecte de cap intervenció.

En els treballs que ara es plantegen es vol, seguint la línia del que s'ha fet ja a Príncep Benlloch, ampliar les voravies en els trams on sigui possible, ja que es mantindran els sentits de circulació actuals, i canviar el mobiliari urbà. La previsió de la corporació és que els treballs tinguin una durada de dos mesos un cop comencin.

Precisament pel que fa als terminis de les obres, la previsió és que aquest projecte s'adjudiqui a la tardor. Tal com posen en relleu des de la corporació comunal, un cop hagi estat adjudicat el que es farà serà avaluar amb els responsables de l'obra el calendari de desenvolupament dels treballs, ja que el que es pretén és que no afectin la campanya de Nadal. Per aquest motiu, si es preveu que no poden estar acabats abans que comenci la campanya de Nadal el que es farà és determinar que les obres arrenquin al mes de gener.

D'altra banda, durant la darrera sessió de consell de comú, la cònsol major, Conxita Marsol, va manifestar, a preguntes de la consellera de l'oposició Lídia Samarra, que s'habilitarà un punt de reciclatge en un terreny que hi ha a Príncep Benlloch que actualment es troba desocupat i que està tancat amb una tanca. La idea és poder retirar un punt verd que es troba gairebé tot just al davant, a l'altra banda del carrer, ja que s'ha comprovat que no està funcionant com s'esperava. Amb aquest nou espai s'espera que la recollida de deixalles sigui molt més endreçada i que no hi hagi residus al carrer, tal com va assenyalar Marsol.