Concurs per potenciar la creació literària entre els joves

' AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries' el concurs de creació literària per a joves organitzat per Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació arriba a la seva tretzena edició. L’any passat hi van participar més de 3.660 estudiants de segon cicle de secundària i batxillerat de Catalunya, Illes Balears, País Valencià i Andorra.

L’objectiu del concurs és impulsar la creació literària i el treball en equip dels estudiants amb inquietuds literàries i culturals. El concurs es desenvolupa a través del web www.ficcions.cat, un punt de trobada on, a més de publicar-hi les seves històries, els participants podran trobar-hi notícies, entrevistes i enllaços d’interès. Ficcions proposa cinc inicis extrets de les següents obres publicades: 'El secret del Bosc Vell' de Dino Buzzati; 'Uns quants dies de novembre' de Jordi Sierra i Fabra; 'La Faula' de Guillem de Torroella; 'L’assassí que estimava els llibres' de Martí Domínguez i 'Sobre la terra impura' de Melcior Comes. A partir d’aquests fragments, l’alumnat ha de crear una història de tres capítols. La participació pot ser individual o en grup de fins a tres persones.



La pujada del primer capítol començarà l’11 de gener i el concurs s’acabarà el 29 de març, data límit per entregar el tercer capítol. El jurat, format per persones vinculades al món de la literatura i l’educació, valorarà la qualitat i l’originalitat de les històries. El veredicte es farà públic en diferents actes de cloenda al llarg del mes de maig, on els finalistes i el professorat hi seran convidats.

L’organització del concurs premiarà les millors històries de cada territori. Els premis de l’edició d’enguany són: iPhone, PlayStation, iPad, Smartphone i auriculars sense fils. També es premiaran als professors més motivadors de cada territori amb una estada de dos dies per a dues persones amb sopars i/o esmorzars inclosos.