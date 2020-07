El Segrià torna al confinament a partir de les 12 del migdia

El Govern de la Generalitat ha convocat aquest matí una reunió d'urgència de seguiment del Procicat centrada exclusivament en la situació de Lleida després dels últims vuit rebrots que afecten la regió sanitària. En la trobada han participat el president Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonés, la consellera de Presidència Meritxell Budó, la titular de Salut, Alba Vergés, i el d'Interior, Miquel Buch.

Després de la reunió, Torra ha manifestat que "ha estat una decisió difícil", però finalment s'ha ordenat el confinament de la comarca del Segrià a partir de les 12 del migdia després dels últims brots en aquesta localitat.

Vergés va assegurar divendres que la situació "no és cap broma" i en l'última setmana hi ha hagut 4 persones noves a la UCI. L'hospital Arnau de Vilanova va instal·lar ahir tres carpes per fer triatge dels pacients contagiats de Covid-19. El centre ha triplicat el nombre d'hospitalitzacions en els últims deu dies.

Segons fonts consultades per l'agència ACN, de moment l'executiu català no descarta cap escenari i apunta que "tot està sobre de la taula".