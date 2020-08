Connectar amb tu mateix i la natura al llac d'Engolasters

La cita era a les deu del matí al llac d'Engolasters. L'objectiu, "inspirar i transmetre la connexió amb la natura, la bellesa i la connexió interior". Amb aquests ingredients i en aquest entorn ha tingut lloc la darrera de les sessions de ioga a l'aire lliure que el comú d'Encamp ha dut a terme de manera gratuïta aquest estiu. La responsable de dirigir les sessions, Valeria Berisso, s'ha mostrat molt satisfeta de com han anat aquestes sessions, ja que ha explicat que ella fa anys que pensava que es poguessin fer activitats d'aquest estil a l'aire lliure i considera que haver pogut fer sis sessions aquest estiu en col·laboració amb la corporació encampadana ha estat "un privilegi".

Una desena de persones han pres part en aquesta darrera sessió, que s'ha dut a terme coincidint, a més, amb la festa major d'Encamp, una celebració que aquest any ha quedat reduïda a la missa de la mare de déu i als focs artificials que tindran lloc aquest diumenge a les deu de la nit.

Les Bons, la Mola, el Prat Gran i el llac d'Engolasters han estat els escenaris perquè una desena de persones per sessió hagin pogut gaudir de la pràctica del ioga de la mà de Berisso, que ha defensat que el moment actual és l'adequat per "connectar amb tu mateix, amb la natura, amb la societat, amb la humanitat en general, per poder viure millor cada dia".

Cal recordar que al llarg de l'estiu el comú encampadà ha organitzat un seguit de sessions esportives a l'aire lliure perquè la ciutadania pugui gaudir de propostes esportives adaptades a la situació sanitària actual.