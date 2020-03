Consells per unes comandes en línia amb seguretat

Més d'un 80% de les vendes que els supermercats registren aquests dies són a través de plataformes en línia. El volum ha crescut tant que alguns dels serveis a domicili es troben saturats, però no per això deixen de ser una bona alternativa per estalviar-se sortir de casa a l’hora de fer la compra amb seguretat. Us proposem un seguit de pautes i recomanacions a tenir en compte per fer la compra amb les màximes garanties.

Prioritzar la comanda online envers la presencial

Mentre existeixi risc de contagi és important que es faci la compra, sempre que sigui possible, a través de les diverses plataformes en línia que gran part dels supermercats posen a l'abast del client. D'aquesta manera s'evita l'exposició al risc de contagi o a la transmissió el virus, en cas que se'n sigui portador sense tenir-ne constància.

Les compres de tota la setmana, una sola vegada

És aconsellable que les compres es facin pensant a dies vista, una setmana mínim. D'aquesta manera els serveis a domicili no es veuran sobrecarregats i podran atendre a un nombre més gran de persones en un mateix dia, sense haver de fer diversos viatges a un mateix domicili.

Mantenir una distància de seguretat de dos metres

En cas que sigui inevitable acudir a un establiment per fer la compra, és d'obligat compliment mantenir una distància de dos metres entre persones. Així es disminueix la probabilitat de contagi. Cal recordar, també, que cal utilitzar guants d'un sol ús, mascareta -si és possible-, i que un cop s'abandoni l'establiment, els guants s'han de llençar a les escombraries i rentar-se o desinfectar-se les mans.

Les compres, millor en solitari

Cal fer la compra sense acompanyants. Ara per ara, els establiments estan limitats a un aforament màxim de persones, per la qual cosa anar a comprar en família o en grup està prohibit.

Els padrins, primer

La gent gran, com a col·lectiu d'especial vulnerabilitat, té prioritat en les comandes de la compra. Si no fos així, hi ha el risc que la gent gran es veiés obligada a sortir de casa per comprar i pugui infectar-se.

Compte amb els fraus

Quan es compra en línia cal assegurar-se que s'està fent a través d’una plataforma fiable i que pertany a l'establiment on volem comprar. Els darrers dies han aparegut diversos casos d'estafa que aprofiten la desesperació per apropiar-se de números de compte i dades personals. La recomanació és accedir directament a la pàgina de l'establiment i evitar cerques a través d'un navegador. Finalment, cal ignorar els correus electrònics que ens demanin dades personals