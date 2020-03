Consells per un ús responsable de les mascaretes

Tal com ha informat l'OMS en la seva pàgina web, si no es presenten símptomes respiratoris característics de la Covid-19 (sobretot, tos) o no es té cura d'una persona que pugui haver contret aquesta malaltia, no cal usar una màscara clínica. L'ARA Andorra us ofereix tot un seguit de pautes per fer un ús responsable d'aquest producte.

Les mascaretes pel personal sanitari, cuidadors i persones amb símptomes compatibles amb la malaltia

Com bé sabem, les mascaretes són un producte que s'està esgotant pràcticament a tot el món. En aquest sentit cal fer-ne un ús responsable i deixar existències per aquelles persones que realment ho necessiten.

Abans de fer servir una mascareta cal rentar-se les mans

Qualsevol producte amb una finalitat sanitària cal ser utilitzat d'una manera correcta i amb les màximes condicions d'higiene possibles. És per això que abans de posar-se una mascareta, cal desinfectar-se les mans amb gel o qualsevol altre producte indicat.

Analitzar en profunditat la mascareta

Aquest punt és important, i es que abans de posar-nos una mascareta cal comprovar que aquesta estigui en perfectes condicions i que no tingui cap forat o rascada per petita que sigui. Si això passés, la mascareta perdria tota la seva efectivitat.

Compte amb el filtre

Algunes mascaretes estan dotades amb un filtre especial que concentra els agents contaminants o perjudicials per la salut de les persones. És per això que és molt important assabentar-nos bé com s'ha de col·locar.

Com treure's la mascareta

La mascareta s'ha de treure per la part posterior, i en cap moment s'ha de tocar la part davantera, ja que pot contenir gèrmens i altres agents infecciosos. Un cop retirada, s'ha d'introduir en un recipient tancat i llençar-la a les escombraries habilitades per aquest tipus de materials.

Amb quina freqüència es canvia una mascareta

La mateixa paraula ho diu: les mascaretes d'un sol ús només es poden utilitzar un cop, ja que el material no té suficient qualitat com per a ser reutilitzat. En cas contrari, és important canviar la mascareta un cop estigui humida ja que perd efectivitat i, a banda, la humitat és perjudicial pel sistema respiratori.