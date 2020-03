Construcció del portal de leds a la Margineda perquè estigui al juny

El comú d’Andorra la Vella ha convocat el concurs per adjudicar les obres de construcció d’un portal d’entrada a la parròquia d’Andorra la Vella, tal com surt publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Es tracta de l’ arc de leds que ha d’anar instal·lat a tocar de la rotonda de la Margineda. Les empreses podran presentar les seves ofertes fins a l’1 d’abril. Tal com recorden des del comú de la capital els treballs d’instal·lació d’aquest arc es faran en paral·lel al tram final de la urbanització de la rambla de l'avinguda d'Enclar i la previsió és que puguin estar enllestits al mes de juny.

Cal recordar que ara fa uns dies des de la corporació comunal es va informar que les obres d’urbanització del tram sud de l’avinguda d’Enclar avançaven a bon ritme i que ja s’encarava la fase final. Precisament en aquell moment es recordava que amb l’objectiu de potenciar aquesta entrada a la parròquia, aprofitant la urbanització de l’avinguda, s’instal·larà aquest portal d’entrada que constarà d’una pantalla led de 50 metres quadrats que permetrà la projecció d’imatges i vídeos. Serà un arc de 30 metres que estarà situat a l’avinguda d’Enclar i que es vol que sigui “un element identificatiu d’entrada”. Un cop acabin les obres de remodelació de l’avinguda, aquesta comptarà amb una voravia de nou metres i, a més, hi haurà un espai de jocs per a infants i una zona per fer exercici físic a l’aire lliure. El cost estimat d’aquest portal, tal com es va comentar quan es va presentar el projecte en el passat mandat, és de 150.000 euros.