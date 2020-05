Contagiar-se de la Covid-19, una moda perillosa

Les autoritats sanitàries dels Estats Units han encès el llum d’alarma davant la proliferació de festes, suposadament, encaminades a aplegar participants que pretenen infectar-se de la Covid-19 amb l’hipotètic objectiu d’ immunitzar-se contra el virus. Responsables de l’àrea de salut d’aquest país han destacat que es tracta d’una pràctica extremadament perillosa que posa en risc a persones que si resulten contagiades poden enfrontar-se a una hospitalització i fins i tot a la mort, ha manifestat John Wiesman, secretari de Salut de l’estat de Washington.



L’alerta respon a un informe on es descriuen almenys un centenar de casos de contaminació per coronavirus relacionats amb les anomenades festes Covid-19, organitzades amb l’objectiu de relacionar persones no infectades amb altres que si que ho han estat amb la pretensió que els participants sans desenvolupin la malaltia i a continuació la immunitat.



Fins a la data els Estats Units és el país del món amb més casos registrats, amb més d’1,2 milions de casos positius i més de 73.000 morts.