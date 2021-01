Continuar treballant al sector públic

Les més de 180 persones que aquests darrers mesos han tingut una feina al sector públic en el marc del programa per al foment de la contractació per donar resposta a la situació generada per la Covid-19 poden veure prorrogats els seus contractes fins al mes de juny. De fet, aquest mateix dijous s’ha donat llum verda perquè es prorroguin tretze contractes que vencien aquest mes de gener i tal com ha manifestat aquesta setmana el ministre portaveu, Eric Jover, en les properes setmanes s’aniran prorrogant altres contractacions que arribin al seu venciment.

Cal destacar que la tretzena de persones que han vist prorrogats els seus contractes aquest dijous treballen al Servei d’Ocupació, la secretari d’Estat d’Esports, Protecció Civil o la CASS. En aquest sentit, des del Govern es recorda que, tenint en compte la persistència de la situació d’emergència sanitària, el 16 de desembre es va aprovar que les contractacions efectuades el 2020 en el marc d’aquest programa es podien prorrogar fins el 30 de juny en les mateixes condicions.

A través d’aquest programa, l’executiu assumeix les retribucions mensuals, equivalents al salari mínim, de les persones contractades amb la retenció prèvia del percentatge de cotització a càrrec d’aquesta persona, i el pagament de la part empresarial de cotització a la CASS durant la durada del contracte.