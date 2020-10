Continuen els mateixos contagis per dia, 91 en les darreres 24 hores

El Govern ha informat que en les darreres 24 hores s'han detectat 91 nous contagis per coronavirus, elevant la xifra total des de l'inici de la pandèmia a 4.756. D'aquests, 3.899 corresponen a aquesta segona onada, i 1.206 casos encara resten actius. La bona notícia és que en el darrer dia no s'ha de lamentar cap pèrdua, i les defuncions per la Covid-19 es mantenen en 75. A més, els recuperats de la malaltia ja se situen a 3.475.

Pel que fa a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, hi ha 38 persones, 29 de les quals es troben ingressades a planta i 9 es troben a la Unitat de Cures Intensives, amb 8 sota ventilació mecànica. A la planta Covid del Cedre hi ha actualment 13 pacients, tots corresponents del mateix centre sociosanitari.