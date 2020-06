Control biomètric a les fronteres europees

La Unió Europea (UE) prepara una gran base de dades que recollirà, a partir del 2022, les empremtes dactilars i les imatges facials de més de 400 milions de persones de països fora de la UE per controlar-ne l'entrada i la sortida de l'espai Schengen. El projecte tecnològic serà un dels sistemes biomètrics més grans del món. El seu desenvolupament correrà a càrrec de IDEMIA i Sopra Steria, dues companyies tecnològiques amb seu a París que ja han col·laborat en altres projectes anteriors de les institucions comunitàries, i que aquest passat dimecres van anunciar que aquest sistema seria la pedra angular de la protecció de les fronteres europees. El cost màxim del projecte és de 302,5 milions d'euros.

L' espai Schengen permet la lliure circulació de persones per 26 països europeus, el que equival a 419 milions d'habitants. Cal recordar que Andorra no pertany a l'espai Schengen però en canvi té un acord amb la UE que permet la lliure circulació de persones. D'altra banda, la controvèrsia d'aquest control biomètric sorgeix pel possible ús d'aquestes tecnologies per vigilàncies massives que violin la privacitat i els drets fonamentals dels ciutadans.