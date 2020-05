Controlat un home a Encamp després d'atropellar-ne un altre

La policia ha informat aquest diumenge a través del seu compte de Twitter de la detenció d'una persona de 41 anys a Encamp després d'haver atropellat a un home "amb el que tindria problemes personals". Segons la policia el detingut ja hauria passat a disposició judicial i hauria reconegut que els fets han estat intencionats.

⚠️ Detenim una persona a Encamp per atropellar un home amb el que tindria problemes personals.



Si creus que estàs en perill, truca'ns al ☎️1️⃣1️⃣0️⃣

No dubtis ❗Som per ajudar-te. pic.twitter.com/cO2fQ8Jntp